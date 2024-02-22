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    «Порту» вырвал победу у «Арсенала»

    «Порту» — «Арсенал»: счет матча 1:0 (0:0), обзор гола

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    В первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» обыграл английский «Арсенал» с минимальным счетом 1:0.

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    Игра получилось довольно закрытой, но двоих соперники нанесли 10 ударов по воротам, из них всего один в створ. Чуть острее был «Порту», но поразить ворота «Арсенала» за 90 минут основного времени так и не смог.

    Только на 90+4 минуте португальцы смогли поразить ворота Давида Райа. Гол на счету бразильского полузащитника Галено.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
    Порту — Арсенал Лондон 0:0
    Порту: Диогу Кошта, Пепе, Отавио, Венделл (Стефен Эустакиу, 90'), Пепе, Жоау Мариу, Алан Варела, Николас Гонсалес (Иван Хайме, 80'), Шику Консейсау (Гонсалу Боржеш, 85'), Вендерсон Галено, Эванилсон (Тони Мартинес, 85') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Якуб Кивёр, Вильям Салиба, Бен Уайт, Букайо Сака, Кай Хаверц, Деклан Райс, Мартин Эдегор, Габриэл, Габриэл Мартинелли, Леандро Троссард (Жоржиньо, 74') Предупреждения: Деклан Райс (2'), Шику Консейсау (52'), Якуб Кивёр (57'), Кай Хаверц (61'), Николас Гонсалес (63')

    Ответный матч пройдет 12 марта в Лондоне.

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