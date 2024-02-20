Семак: По характеристикам Тикнизян укрепил бы качество игры «Зенита»

Главный тренер «Зенита»подтвердил, что был заинтересован в переходе защитника «Локомотива»

Сообщалось, что «Зенит» не смог договориться с Тикнизяном по финансовым условиям контракта.

«Что касается нюансов переговоров клуба с футболистом, здесь я ничего не могу сказать.

Ну, а как футболист Тикнизян, конечно, зарекомендовал себя очень прилично. Один из лучших сейчас в составе "Локомотива", играет очень результативно.

По своим характеристикам это игрок, который укрепил бы обойму, конкуренцию и качество игры нашей команды. Но — не получилось. Поэтому будем дальше двигаться», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

В первом официальном матче после зимней паузы «Зенит» встретится на своем поле со «Спартаком» в рамках 19-го тура РПЛ. Игра состоится 2 марта в Санкт-Петербурге.