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    Семак: У «Зенита» нет проблем с выбором игроков с российским паспортом

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игроках питерского клуба с российским паспортом.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «С нами тренируются Матвей Бардачев, Дима Васильев, который восстановился после травмы. Есть Ильзат Ахметов. Это три игрока, которые сейчас готовы и много играют.

    С командой на сборах Артур Черный. Он играет поменьше. Это те ребята, на которых мы рассчитываем и в настоящий момент, и в перспективе.

    Что касается замены Дане Круговому, то, конечно, нам нужно будет решить этот вопрос. Но у "Зенита" нет желания во что бы то ни стало взять на эту позицию того, кого получится.

    Понимаем, кто у нас может сыграть на этой позиции, как можно изменить схему, чтобы во второй половине сезона обойтись своими силами.

    Но и селекционная работа, конечно, всегда ведется, так что до закрытия трансферного окна всё еще может измениться.

    Мы сейчас решаем другие задачи. На Кубке Равноправия нам не надо было ставить троих или семерых россиян. Смотрели игроков, определенные взаимодействия. А решение по тому, кто из футболистов с российским паспортом будет играть, примем в скором времени.

    Это зависит от того, в каком состоянии будут игроки. Допустим, на сегодняшний день кто‑то может смотреться гораздо лучше, но через неделю всё может измениться. Поэтому станем решать вопросы по мере их поступления.

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    • Но в этом отношении больших проблем нет. Если все будут в порядке возможны варианты, при которых придется задуматься. Допустим, из тех иностранцев, кто сейчас выглядит хорошо, кого‑то надо оставлять на скамейке, потому что есть лимит. Такой вариант вполне возможен, но до этого еще нужно дожить», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В первом официальном матче после зимней паузы «Зенит» встретится на своем поле со «Спартаком» в рамках 19-го тура РПЛ. Игра состоится 2 марта в Санкт-Петербурге.

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