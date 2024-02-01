Тикнизян: Есть небольшая злость от того, как раздули новости о «Зените»

Защитникпрокомментировал свой несостоявшийся переход в

«Шумиха абсолютно никак не повлияла. Я думаю повлияла на людей, которые очень часто читают спортивные новости.

Могу сказать, что есть небольшая злость на то, как это все раздули, не зная подробностей и нюансов. Но меня это не касается, я выхожу на поле и делаю свою работу. Это для меня самое главное. Рад, что большая часть наших болельщиков адекватно смотрит на эту ситуацию. Не вижу смысла здесь что-то объяснять, вдаваться в какие-то подробности. Важно, что я здесь», — отметил Тикнизян в интервью пресс-службе «Локомотива».

Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего Тикнизяна в семь миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 16 матчей, забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.