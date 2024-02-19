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    Дуглас Сантос: «Зенит» будет готов к матчу со «Спартаком» на сто процентов

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    Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, в каком состоянии находится команда перед началом второй половины сезона.

    Дуглас Сантос
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    Дуглас Сантос

    В первом официальном матче после зимней паузы «Зенит» встретится на своем поле со «Спартаком» в рамках 19-го тура РПЛ. Игра состоится 2 марта в Санкт-Петербурге.

    «Все чувствуют, что приближаются официальные игры, все ближе и ближе первый матч после зимней паузы. Конечно, все этому очень рады, потому что подходит к концу этот долгий промежуточный период.

    Чувствуется, что все игроки становятся все более и более мотивированными, все ждут возвращения в сезон. Каждый старается набрать свою лучшую форму, чтобы максимально качественно подойти к первой официальной игре.

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    Я бы сказал, что готовность почти стопроцентная. Позади уже большая часть подготовки, совсем немного времени осталось до первой официальной игры. Уверен, что к матчу все будут готовы на сто процентов. Это очень важно, потому что именно это и создает разницу в игре. Все мы стремимся к тому, чтобы в наиболее оптимальной форме подойти к этому матчу.

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    • Я думаю, что процесс адаптации новичков еще идет, потому что нам еще предстоит вернуться в зимний Петербург из теплого солнечного Абу-Даби (улыбается). В плане вхождения в коллектив, адаптации к партнерам по команде, думаю, что все уже в порядке — все перезнакомились друг с другом, подружились, сплотились, вся команда приняла новичков с распростертыми объятиями. Это самое главное!», — приводит слова бразильца пресс-служба санкт-петербургского клуба.

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