Первый трофей в году. «Зенит» разнес второй состав «Сантоса» на Кубке равноправия

13 февраля в рамках Кубка равноправия питерский «Зенит» разгромил бразильский «Сантос» со счетом 4:1. За «Зенит» забивали Вячеслав Караваев, Андрей Мостовой, Клаудиньо и Педро. «Сантос» ответил забитым мячом Родриго Сезара.

Досрочный титул и не самый сильный «Сантос»

Автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин в предматчевых раскладах акцентировал свое внимание на том, что титул был завоеван «Зенитом» досрочно, а состав «Сантоса» был не самым сильным.

«Зенит заранее выиграл турнир, соорганизатором которого являлся. Катарский Кубок равноправия виртуально пополнил клубный музей ещё несколько дней назад, когда "Сантос" по пенальти перебил "Аль-Духаиль". Оставалось получить трофей лично. Последний матч с бразильским клубом был нужен, естественно, не только для этого. Им "Зенит" закрыл второй сбор и попробовал два состава. В первом тайме — российский, а во втором — вероятно, основной на чемпионат.

"Сантос" не привёз в Доху лучших. Это даже логично — у команды идёт большая перестройка после вылета в первый дивизион: поменялось руководство, ушла куча игроков. Так что это та история, когда внутренних проблем хватает и их надо решать. Поэтому игроки из будущей основы были, но в заявке их меньшинство. И оценить реальную силу команды было невозможно.

Футболисты «Зенита» ФК «Зенит»

Зато приехали болельщики. Хотя скорее собрались все бразильцы, живущие в Катаре. Растянули несколько баннеров и громко поддерживали своих. Вообще, последний матч турнира собрал наибольшую аудиторию. Объяснимо: Кубок Азии закончился, а ходить на что-то надо. Вот они и пришли — пара сотен на трибунах находилась.

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Семак немного удивил составом — выпустил в основе многих из тех, кто сыграл в последнем матче с "Аль-Райяном". Там команда проиграла 2:4. Не вышли разве что Сутормин (пару дней назад улетел к "Сочи"), Алип и Васильев (остались в запасе). В паре с Родригао отыграл юный Бардачев — в целом без претензий».

Спаренные матчи и смена состава

Автор «Спорт-Экспресс» Гоша Чернов увидел закономерность во втором сборе «Зенит», а также порассуждал о составе команды из Санкт-Петербурга.

«Фишка сборов при Семаке — обильное число спаренных матчей, в которых все футболисты получают много игрового времени. Но встреча с "Сантосом" в этом смысле была одинокой: сразу после ее окончания петербургской команде предоставили мини-отпуск. Поэтому в каждом из таймов состав "Зенита" менялся почти полностью.

В основе вышли всего три легионера — Родригао, Изидор и Мантуан. При этом Густаво появился на позиции правого защитника в четверке, что для него более чем непривычно. Но тренерский штаб ищет варианты: в воскресенье "Зенит" отправил в "Сочи" Сутормина, поэтому выбор на флангах защиты сократился.

Фрагмент матча ФК «Зенит»

Караваева слева в обороне мы уже неоднократно видели этой зимой, хотя и к этому все еще тяжело привыкнуть. Но Вячеслав осваивается и извлекает преимущества из своей инвертированной роли: на 10-й минуте он резко сместился с бровки под правую ногу и открыл счет».

Множество замен и уверенный «Зенит»

Автор «Футбол на Куличках» Андрей Жаркой, рассказывая о ходе матча, сделал вывод о полной доминации «Зенита» над соперником, а также рассказал об изменениях в составе питерцев, которые произошли в перерыве матча.

«Быстро поведя в счёте, сине-бело-голубые не сбавляли обороты. Они сразу заработали угловой, розыгрыш которого оказался неудачным. Вскоре чемпион России мог удваивать своё преимущество в счёте, но Жунди парировал удар Ерохина с близкого расстояния. "Зенит" продолжал владеть подавляющим преимуществом. Футболисты "Сантоса" в данном игровом отрезке редко отмечались вылазками на половину поля соперника и не напрягали оборону петербуржцев. Клуб с берегов Невы, в свою очередь, по истечении получаса мог конвертировать очередной заработанный угловой в создание очередного опасного момента. Ерохин вновь мог удваивать преимущество команды Семака, но не попал в створ ворот бразильского клуба с близкого расстояния. Зато следующая атака в исполнении "Зенита" стала результативной. После перехвата мяча в районе центрального круга петербуржцы разыграли образцовую контратаку, увенчавшуюся результативным ударом Мостового после классной передачи Сергеева — 2:0. Закономерное развитие событий.

После второго забитого мяча сине-бело-голубые сбавили в атакующей активности и стали позволять сопернику больше времени контролировать мяч. Футболисты "Сантоса" довольно большими силами шли вперёд и незадолго до перерыва вполне могли сократить отставание в счёте. Правда, опасный момент у ворот Кержакова случился из-за нерасторопности игроков "Зенита" в собственной штрафной. Родригао сделал неаккуратный пас Кержакову, и вратарю клуба с берегов Невы пришлось в прыжке вытаскивать мяч из нижнего угла. Чемпион России сохранил преимущество в 2 гола по итогам первого тайма.

Перед началом второй сорокапятиминутки Семак сделал 10 замен, поменяв всех полевых игроков. "Сантос" активно начал второй тайм. Первая толковая атака бразильцев после перерыва могла стать результативной, однако Алип в подкате успел прервать опасный прострел Уэсли в направлении партнёра. Несмотря на активный старт со стороны "Сантоса", петербуржцы в дебюте второго тайма довели преимущество в счёте до крупной отметки. Клаудиньо после передачи Кассьерры классным ударом поразил дальний угол ворот соперника — 3:0.

Вскоре после пропущенного мяча тренерский штаб "Сантоса" сделал несколько замен, ещё сильнее омолодив состав команды. Семак, в свою очередь, по истечении часа игрового времени поменял вратаря, выпустив со скамейки Москвичёва вместо Кержакова. Футболисты "Зенита" продолжали полностью контролировать ситуацию на поле. Правда, иногда сине-бело-голубые позволяли сопернику проводить достаточно опасные контрвыпады. На 72-й минуте Москвичёв выручил петербуржцев после хлёсткого удара Бернардо с близкого расстояния. А вскоре игрокам "Сантоса" удалось забить "гол престижа". Сесар откликнулся на подачу Бонтемпо и головой поразил владения чемпиона России — 3:1. Первый пропущенный гол для "Зенита" на Кубке равноправия.

Казалось, что Семак больше не будет проводить замены, и все полевые футболисты полностью отыграют второй тайм. Но на 82-й минуте главный тренер "Зенита" довольно неожиданно поменял Артура на Васильева. Бразилец, прямо скажем, был не очень заметен на поле во второй сорокапятиминутке. Зато другой зимний новичок сине-бело-голубых Педро вновь здорово проявил себя и был вознаграждён за активность забитым мячом. Юный бразилец на дальней штанге успешно замкнул прострел в исполнении Кассьерры — 4:1. Напоследок лидер бомбардирской гонки РПЛ мог отличиться сам, но Матео с близкого расстояния не попал в створ чужих ворот. Убедительная победа Зенита».

Молодежка «Сантоса» или «Сантос-2»

Автор Sportbox Денис Петров не преуменьшал заслуги «Зенита», однако все же дал понять, что это был всего лишь молодежный состав легендарного бразильского клуба.

«По имени и статусу "Сантос" был самым серьезным соперником "Зенита" на турнире, но сейчас клуб, за который в свое время выступали Пеле и Неймар, переживает не лучшие времена. По итогам сезона-2023 он впервые в своей истории вылетел из бразильской серии А. К тому же в Катар приехал далеко не основной состав. Сейчас основа выступает в чемпионате своего штата, а против "Зенита" вышла молодежка легендарного клуба.

Болельщики «Сантоса» ФК «Зенит»

Разница в классе между вторым составом петербуржцев и молодыми бразильцами из "Сантоса" бросалась в глаза. "Зенит" гораздо солиднее смотрелся в созидании, а соперники пытались проявить себя в первую очередь индивидуально. Наиболее ярко в этом плане смотрелся 20-летний вингер Уэсли Патати, запомнившийся серией эффектных финтов.

У "Зенита" же гораздо лучше получалось играть в комбинационный футбол. В итоге после розыгрыша с участием нескольких игроков и случился первый гол. Отличился подключившийся к атаке Караваев, забивший в результате перепасовки с Изидром и Сергеевым.

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Нельзя сказать, что "Сантос" вообще не доставлял проблем обороне соперника. Несколько неплохих моментов бразильской молодежи создать удалось, но из логики игры это никак не вытекало. "Зенит" же свое игровое преимущество во второй гол преобразовал на 31-й минуте: Сергеев классно забросил мяч на Мостового, который шансов голкиперу не оставил».

Бора Милутинович и итоги

Автор «Спорта день за днем» Иван Жидков рассказал о том, что происходило в Дохе после окончания матча.

«Пестрый кубок, сделанный в цветах континентов, которые представляют страны БРИКС, вручил "Зениту" давний амбассадор и консультант академии Aspire Бора Милутинович — легендарный тренер, руководивший разными сборными на пяти мировых первенствах (Мексика, Коста-Рика, США, Нигерия, Китай). Настоящий человека мира, футбольная легенда — сложно себе это представить, но Милутинович выходил за сборную Югославии против Всеволода Боброва. Точно так же сложно предположить, кто бы еще другой мог вручать кубок за победу в первом в истории Кубке равноправия.

Радость «Зенита» https://fc-zenit.ru/

Кубок равноправия планируется сделать регулярным и проходить он и дальше будет в Катаре. Состав участников может быть расширен, не исключено, что к турниру присоединятся клубы из Саудовской Аравии и прочих стран ближневосточного региона, нюансы зависят уже только от календаря».