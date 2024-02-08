Испорченный Новый год. «Зенит» не пощадил команду Слуцкого накануне праздника

Нет времени на раскачку
Автор «Советского Спорта» Владимир Лазарев вспоминает историю противостояний российского тренера «Шанхая» и петербургского клуба.
«Второй матч действующих чемпионов России на Кубке равноправия в Катаре освежил приятные воспоминания у поклонников сине-бело-голубых. В период работы в клубах РПЛ Леонид Слуцкий 33 раза противостоял петербуржцам в качестве главного тренера.
Безоговорочное преимущество в этом специфическом споре было на стороне сине-бело-голубых — 18 побед при семи ничьих и восьми поражениях. И пусть 34-я игра пришлась на межсезонье и вывеску "Зенит" — "Шанхай Шэньхуа", определённый оттенок принципиальности в этой встрече всё же никуда не делся.
Оба клуба возобновят сезон важнейшими официальными играми. Команду Слуцкого ждёт матч за Суперкубок Китая — дерби против "Шанхай Порт". А "Зенит" начнёт весеннюю часть чемпионата страны домашней встречей со "Спартаком". Так что времени на раскачку и у тех, и у других не так уж и много».
Темная китайская лошадка
Автор «Спорта день за днем» Иван Жидков признает, что китайский клуб сумел удивить многих в товарищеском турнире, показав куда лучшую игру и результаты, чем ожидалось.
«На порожденном собой же Кубке равноправия в Катаре "Зенит" встретил лобовое сопротивление еще до встречи третьего тура с "Сантосом", которая издалека принималась за "финал".
"Шанхай Шэнхуа" со своим удивительным тренером Леонидом Слуцким обыграл "Аль-Духаил", затем разгромил бразильцев 4:1, и ему хватало не проиграть сине-бело-голубым, чтобы досрочно стать обладателями приза.
Дополнительной эмоциональной подпитки было у китайцев хоть отбавляй. О том, что тренерский штаб поет со сцены своим игрокам, особо распространяться нет смысла — для этой бригады такое стало обыденностью, как звонок будильника в будний день.
Но был еще и китайский новый год, праздновать который "ШШ" собирался тотчас после игры с "Зенитом". И делать это с обычной китайской самоотреченностью: немедленно по самолетам, причем, каждый в свой город, к своей семье. Никаких чартеров, спецбортов с мигалками. Так, и не иначе.
Здесь, впрочем, тоже удивляться особо не стоит: на Кубке Азии за сборную Китая выступало сразу 4 игрока "Шанхая Шэньхуа". Китай не прошел в плей-офф, набрав 2 очка и не забив ни одного гола.
Так вот после этого вся группа не осталась в Катаре, где могла просто дождаться остальных, а на один день улетела домой, после чего вернулась с коллективной решимостью взять Кубок Равноправия. Такие они, новые подопечные Леонида Слуцкого».
Визит Азмуна и молчание Слуцкого
Автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин рассказывает, что матч «Зенита» на сборах посетил бывший игрок сине-бело-голубых, который как раз находился в Катаре с национальной сборной Ирана.
«Зимние сборы "Зенита"– это не только матчи и тренировки, но и встреча старых друзей. За месяц в гости приезжали Бакаев, Малком, а на игру с командой Слуцкого заглянул Сердар Азмун. Хотя в его приезд верилось слабо. Всё-таки вчера Иран болезненно вылетел с Кубка Азии. Но Сердар всё равно воспользовался возможностью и приехал к партнёрам, с которыми выступал три года. Обнялся с Семаком, сообщил, что дела идут хорошо, и пообщался со всеми бывшими одноклубниками.
Естественно, фигура Сердара затмила большинство из тех, кто не попал в заявку на саму игру. Было что вспомнить. Александр Медведев даже попросил спросить у Азмуна, чем его кормят в Италии. Видимо, намекая, что футболист похудел. Интересно, что в последние пару лет так или иначе появлялись слухи о возвращении иранца. Но раз за разом опровергались. Однако сейчас точно можно сказать, что все старые обиды забыты. Они были, если вспомнить, как Сердар уходил. Но время сохраняет в основном лучше воспоминания.
Хотя сам матч тоже привлекал — Слуцкий против Семака. Встреча двух клубов Кубка равноправия с самыми статусными и дорогими составами. "Шанхай Шэньхуа" был временным лидером турнира — у команды две победы. Поэтому встреча с "Зенитом" могла сделать их чемпионами. Но нужно было побеждать. Или как минимум играть вничью. Все ждали борьбы.
Слуцкий перед матчем долго и доброжелательным обсуждал что-то с Семаком. Но выглядел уж слишком сосредоточенным. Будто предчувствовал неладное. В начале игры он отправил всех своих ассистентов на трибуну и остался на бровке один. Интересно, что бо́льшую часть матча он молчал. Или шептал что-то про себя. Подсказ в основном шёл с трибуны — от Яровинского и Березуцкого, но в основном были базовые подбадривания. Между собой тренеры обменивались разве что взглядами и короткими репликами: кратко обсудили, например, кого менять во втором тайме. К тому моменту "Шанхай" уже крупно летел, так что это вряд ли что-то изменило».
Подарок для Педро и спасительная штанга
Автор «Спорта день за днем» Денис Петров хвалит питерцев за бодрое начало встречи, но не оставляет без внимания и то, что подопечные Слуцкого сумели навязать борьбу в первом тайме.
«Счет в игре был открыт в самом начале. Оборона китайской команды была наказана за недостаточную концентрацию, чем воспользовался Вендел. Полузащитник нашел в чужой штрафной одинокого Педро, который свой шанс уверенно реализовал.
Юный нападающий, отпраздновавший на этой неделе 18-летие, сделал себе неплохой подарок. Всего же это уже третий гол новобранца "Зенита" этой зимой. По всей видимости, Семак всерьез рассчитывает на Педро, которому доверяет место на левом фланге атаки уже в третьей игре подряд.
Неудачное начало не сильно смутило "Шанхай", который находил способы напрягать зенитовскую оборону. Эраковичу и Нино не всегда хватало взаимопонимания, чем соперник вполне мог воспользоваться. В одном из эпизодов Адамову пришлось спасать ворота от убежавшего с ним один на один итальянца Малеле. В концовке "Зенит" едва не пропустил уже из-за ошибки вратаря, но ему на выручку пришла штанга.
Зенитовцы в завершающей стадии были куда точнее. Перед самым перерывом гол сочинили два колумбийца: Барриос тонкой передачей перебросил защитника, а Кассьерра не промахнулся из выгодной позиции».
Зенитовский трезубец
Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов впечатлен тем, как успешно сыгрались колумбийский бомбардир «Зенита» и новички, перешедшие зимой из Бразилии.
«В конце первого тайма чемпионы России забили логичный второй мяч (отличился Кассьерра), а сразу после возобновления встречи счет стал разгромным — в свои ворота мяч отправил Чжу Чэньцзе. Почти сразу же Дуглас Сантос забил еще раз. Примерно тогда же и прекратились подбодряющие возгласы с трибун — и Березуцкий с Яровинским осознали, что матч уже не вытащить.
На 60-й минуте Артур был близок к тому, чтобы сотворить шедевр, — он изящно перекидывал голкипера, но попал в перекладину. Однако на подборе оказался Кассьерра, забивший очередной гол на сборах.
Трезубец из колумбийца и новичков-бразильцев выглядит беспощадно зимой, но переоценивать их успехи, конечно, нельзя: в официальных матчах уровень сопротивления будет совсем другим.
Финальные полчаса игры оказались формальностью: Семак выпустил тех, кому не хватало практики, и вышедшие на замену футболисты смастерили еще один гол — он был на счету Мантуана. 6:0 — Сергей Семак не пожалел давнего товарища Слуцкого, "Зенит" распотрошил "Шэньхуа".».