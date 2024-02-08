Испорченный Новый год. «Зенит» не пощадил команду Слуцкого накануне праздника

Петербургский «Зенит» разгромил китайский «Шанхай Шэньхуа» (6:0) в матче Кубка Равноправия. В составе победителей хет‑трик оформил Матео Кассьерра, еще по голу в активе Педро, Дугласа Сантоса и Густаво Мантуана. «Зенит» набрал 6 очков и возглавил турнирную таблицу турнира, обойдя по дополнительным показателям «Шанхай Шэньхуа» (6). Также участниками турнира являются бразильский «Сантос» (0) и катарский «Аль‑Духаиль» (0).

Нет времени на раскачку

Автор «Советского Спорта» Владимир Лазарев вспоминает историю противостояний российского тренера «Шанхая» и петербургского клуба.

«Второй матч действующих чемпионов России на Кубке равноправия в Катаре освежил приятные воспоминания у поклонников сине-бело-голубых. В период работы в клубах РПЛ Леонид Слуцкий 33 раза противостоял петербуржцам в качестве главного тренера.

Безоговорочное преимущество в этом специфическом споре было на стороне сине-бело-голубых — 18 побед при семи ничьих и восьми поражениях. И пусть 34-я игра пришлась на межсезонье и вывеску "Зенит" — "Шанхай Шэньхуа", определённый оттенок принципиальности в этой встрече всё же никуда не делся.

Оба клуба возобновят сезон важнейшими официальными играми. Команду Слуцкого ждёт матч за Суперкубок Китая — дерби против "Шанхай Порт". А "Зенит" начнёт весеннюю часть чемпионата страны домашней встречей со "Спартаком". Так что времени на раскачку и у тех, и у других не так уж и много».

Сергей Семак Наставник «Зенита» Я думаю, хороший матч получился, достаточно жесткий. Иногда моменты были грубые, но, слава Богу, без травм. Что касается игры, то, за небольшими исключениями, моментами мы смотрелись в каких-то элементах игры не очень хорошо, но положительных моментов было гораздо больше. Очень хорошие забитые мячи, ребята сегодня молодцы, сыграли хороший матч. Что касается улучшений, то это те ошибки, которые у нас были в начале атаки. Не всегда уверенно и правильно располагались, выходили. Стандартные положения опасные были. Это все по первому тайму. Во втором таких моментов было значительно меньше. Но есть моменты, на которые нужно быстрее реагировать: на потерю мяча и те элементы, которые сегодня получились не идеальными, скажем так.

Темная китайская лошадка

Автор «Спорта день за днем» Иван Жидков признает, что китайский клуб сумел удивить многих в товарищеском турнире, показав куда лучшую игру и результаты, чем ожидалось.

«На порожденном собой же Кубке равноправия в Катаре "Зенит" встретил лобовое сопротивление еще до встречи третьего тура с "Сантосом", которая издалека принималась за "финал".

"Шанхай Шэнхуа" со своим удивительным тренером Леонидом Слуцким обыграл "Аль-Духаил", затем разгромил бразильцев 4:1, и ему хватало не проиграть сине-бело-голубым, чтобы досрочно стать обладателями приза.

Дополнительной эмоциональной подпитки было у китайцев хоть отбавляй. О том, что тренерский штаб поет со сцены своим игрокам, особо распространяться нет смысла — для этой бригады такое стало обыденностью, как звонок будильника в будний день.

Но был еще и китайский новый год, праздновать который "ШШ" собирался тотчас после игры с "Зенитом". И делать это с обычной китайской самоотреченностью: немедленно по самолетам, причем, каждый в свой город, к своей семье. Никаких чартеров, спецбортов с мигалками. Так, и не иначе.

Здесь, впрочем, тоже удивляться особо не стоит: на Кубке Азии за сборную Китая выступало сразу 4 игрока "Шанхая Шэньхуа". Китай не прошел в плей-офф, набрав 2 очка и не забив ни одного гола.

Так вот после этого вся группа не осталась в Катаре, где могла просто дождаться остальных, а на один день улетела домой, после чего вернулась с коллективной решимостью взять Кубок Равноправия. Такие они, новые подопечные Леонида Слуцкого».

Артур Вингер «Зенита» Безусловно, уже во втором тайме, когда стало понятно, что игра от нас никуда не уйдет, добавили немного радости в игру. Такое сложно представить, когда счет 0:0, но при этом с полной серьезностью относились к тому, что происходило на поле Мне кажется, могли забить еще несколько мячей. Когда чувствуешь, что игра твоя и дело сделано, конечно, эта радость заражает и заряжает всех вокруг. Поэтому добавляется немного фестиваля.

Визит Азмуна и молчание Слуцкого

Автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин рассказывает, что матч «Зенита» на сборах посетил бывший игрок сине-бело-голубых, который как раз находился в Катаре с национальной сборной Ирана.

«Зимние сборы "Зенита"– это не только матчи и тренировки, но и встреча старых друзей. За месяц в гости приезжали Бакаев, Малком, а на игру с командой Слуцкого заглянул Сердар Азмун. Хотя в его приезд верилось слабо. Всё-таки вчера Иран болезненно вылетел с Кубка Азии. Но Сердар всё равно воспользовался возможностью и приехал к партнёрам, с которыми выступал три года. Обнялся с Семаком, сообщил, что дела идут хорошо, и пообщался со всеми бывшими одноклубниками.

Естественно, фигура Сердара затмила большинство из тех, кто не попал в заявку на саму игру. Было что вспомнить. Александр Медведев даже попросил спросить у Азмуна, чем его кормят в Италии. Видимо, намекая, что футболист похудел. Интересно, что в последние пару лет так или иначе появлялись слухи о возвращении иранца. Но раз за разом опровергались. Однако сейчас точно можно сказать, что все старые обиды забыты. Они были, если вспомнить, как Сердар уходил. Но время сохраняет в основном лучше воспоминания.

Хотя сам матч тоже привлекал — Слуцкий против Семака. Встреча двух клубов Кубка равноправия с самыми статусными и дорогими составами. "Шанхай Шэньхуа" был временным лидером турнира — у команды две победы. Поэтому встреча с "Зенитом" могла сделать их чемпионами. Но нужно было побеждать. Или как минимум играть вничью. Все ждали борьбы.

Слуцкий перед матчем долго и доброжелательным обсуждал что-то с Семаком. Но выглядел уж слишком сосредоточенным. Будто предчувствовал неладное. В начале игры он отправил всех своих ассистентов на трибуну и остался на бровке один. Интересно, что бо́льшую часть матча он молчал. Или шептал что-то про себя. Подсказ в основном шёл с трибуны — от Яровинского и Березуцкого, но в основном были базовые подбадривания. Между собой тренеры обменивались разве что взглядами и короткими репликами: кратко обсудили, например, кого менять во втором тайме. К тому моменту "Шанхай" уже крупно летел, так что это вряд ли что-то изменило».

Матео Кассьерра Нападающий «Зенита» Я очень рад, что помог команде и забил два гола. Но не стоит забывать, что эта победа — часть подготовительного процесса. Двигаемся дальше! Сейчас надо отдохнуть, освежиться, провести остаток сборов так же хорошо, чтобы к игре со «Спартаком» быть во всеоружии. Впечатления хорошие. Классно, что такой турнир стал частью предсезонных сборов. Мы уже сыграли с местной катарской командой, сегодня — с китайской командой, впереди матч против бразильцев. Здорово, что такие игры присутствуют, но мы отталкиваемся от своей игры, опираемся на то, что это часть тренировочного процесса, который нужно пройти без травм и набрать хорошую форму.

Подарок для Педро и спасительная штанга

Автор «Спорта день за днем» Денис Петров хвалит питерцев за бодрое начало встречи, но не оставляет без внимания и то, что подопечные Слуцкого сумели навязать борьбу в первом тайме.

«Счет в игре был открыт в самом начале. Оборона китайской команды была наказана за недостаточную концентрацию, чем воспользовался Вендел. Полузащитник нашел в чужой штрафной одинокого Педро, который свой шанс уверенно реализовал.

Юный нападающий, отпраздновавший на этой неделе 18-летие, сделал себе неплохой подарок. Всего же это уже третий гол новобранца "Зенита" этой зимой. По всей видимости, Семак всерьез рассчитывает на Педро, которому доверяет место на левом фланге атаки уже в третьей игре подряд.

Неудачное начало не сильно смутило "Шанхай", который находил способы напрягать зенитовскую оборону. Эраковичу и Нино не всегда хватало взаимопонимания, чем соперник вполне мог воспользоваться. В одном из эпизодов Адамову пришлось спасать ворота от убежавшего с ним один на один итальянца Малеле. В концовке "Зенит" едва не пропустил уже из-за ошибки вратаря, но ему на выручку пришла штанга.

Все прогнозы на футбол

Зенитовцы в завершающей стадии были куда точнее. Перед самым перерывом гол сочинили два колумбийца: Барриос тонкой передачей перебросил защитника, а Кассьерра не промахнулся из выгодной позиции».

Зенитовский трезубец

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов впечатлен тем, как успешно сыгрались колумбийский бомбардир «Зенита» и новички, перешедшие зимой из Бразилии.

«В конце первого тайма чемпионы России забили логичный второй мяч (отличился Кассьерра), а сразу после возобновления встречи счет стал разгромным — в свои ворота мяч отправил Чжу Чэньцзе. Почти сразу же Дуглас Сантос забил еще раз. Примерно тогда же и прекратились подбодряющие возгласы с трибун — и Березуцкий с Яровинским осознали, что матч уже не вытащить.

На 60-й минуте Артур был близок к тому, чтобы сотворить шедевр, — он изящно перекидывал голкипера, но попал в перекладину. Однако на подборе оказался Кассьерра, забивший очередной гол на сборах.

Трезубец из колумбийца и новичков-бразильцев выглядит беспощадно зимой, но переоценивать их успехи, конечно, нельзя: в официальных матчах уровень сопротивления будет совсем другим.

Финальные полчаса игры оказались формальностью: Семак выпустил тех, кому не хватало практики, и вышедшие на замену футболисты смастерили еще один гол — он был на счету Мантуана. 6:0 — Сергей Семак не пожалел давнего товарища Слуцкого, "Зенит" распотрошил "Шэньхуа".».