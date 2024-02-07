Роковая ошибка Максименко. «Спартак» разгромлен «Ростовом» на Зимнем кубке РПЛ

7 февраля в рамках Зимнего кубка РПЛ встречались «Ростов» и «Спартак». Ростовчане разгромили москвичей со счетом 3:0. Авторами забитых мячей в этой игре стали Евгений Чернов, Николай Комличенко и Кирилл Щетинин.

Бомонд на трибунах

Автор «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев начал свой репортаж о матче с атмосферы на трибунах и раскладах, которые были перед игрой.

«Матч "Спартака" и "Ростова" стал первым большим событием российского футбола в 2024 году. Без преувеличений: аудитория на трибунах в Абу-Даби собралась очень солидная. Хоккеист Зарипов, теннисистки Мыскина с Потаповой, руководство "Лукойла", участники суперфинала медиалиги, Юран, Бакаев... И даже легендарный путешественник Конюхов!

Самое интересное в составе "Спартака" — первое появление 13-миллионного новичка Угальде. И отсутствие Соболева: у него небольшое повреждение, и многочисленные остряки сразу предположили, что форвард получил его во время недавнего кибер-турнира. Важно также, что Зобнин играл правого защитника. Хотя это и не какое-то новшество: осенью Абаскаль уже использовал своего вице-капитана на данной позиции.

Для "Ростова" это был уже четвертый матч на сборах, "Спартак" проводил только второй. Причем первый был окутан тайной: игра с "Торпедо" прошла при закрытых дверях.

Забегая вперед: команда Карпина сейчас находится в лучшем игровом тонусе. Это главное впечатление по матчу».

Недолгая активность «Спартака»

Автор «Чемпионата» Никита Паглазов отметил хороший старт «Спартака», однако продлилась такая игра не очень долго.

«На старте матча "Спартак" выглядел активнее. Красно-белые катали мяч, искали варианты для обострения, заставляя "Ростов" позиционно обороняться. Неплохой удар нанёс Зиньковский, а Хлусевич после заброса упал в штрафной, но судья Ян Бобровский не увидел фола.

Однако первый реально опасный момент создал "Ростов". Новичок южан со звучным именем Роналдо получил мяч в центре штрафной, но из выгодной позиции пробил выше ворот. Через пару минут у "Спартака" ответил Хесус Медина. Парагваец опасно закрутил мяч в девятку со штрафного, но Песьяков совершил сейв.

Эпизод матча ФК Спартак

Спустя полчаса после начала встречи "Ростов" включил активный прессинг. И "Спартаку" тут же стало неудобно. На 39-й минуте не выдержал голкипер москвичей Александр Максименко. После заброса из глубины он выбежал из ворот, попал под прессинг и потерял мяч. Защитник "Ростова" Евгений Чернов пробил по пустым воротам и открыл счёт. Комплексная ошибка Максименко и защиты "Спартака".

Через пару минут "Ростов" забил ещё. Очень неожиданное развитие событий. Николай Комличенко получил мяч около штрафной от Роналдо, развернулся, переиграл Мартинса и красиво пробил по воротам Максименко. Получился "парашютик" над Александром — 2:0 в пользу "Ростова".

В конце тайма ростовчане могли забить ещё, но Иван Комаров, ворвавшись в штрафную "Спартака", пробил рядом со штангой. Ошеломляющая вторая половина тайма получилась для команды Абаскаля. Явные ошибки у футболистов красно-белых — благо для "Спартака", что произошло это в товарищеском турнире».

Гильермо Абаскаль Главный тренер «Спартака» «Мы не ожидали, что соперник будет обороняться низким блоком. Мы недостаточно хорошо двигали мяч. Не могли создать пространство, нужно было больше движения. Сами допустили непростительные ошибки, за которые нас наказали. Свои же моменты мы не использовали. Нужно понимать, что у нас третья неделя сборов. Команда находится под нагрузками. Нет прежней свежести. Угальде? Нужно время, чтобы сыграться и найти взаимопонимание с партнерами. Он хорошо ускорял игру за счет хорошего приема мяча».

Нужны ли «Спартаку» новый вратарь и Джикия?

Автор «Спорт день за днем» Александр Макаров затронул тему ошибки Александра Максименко и важности Георгия Джикии.

«События первого тайма оживили две важных темы: нужен ли "Спартаку" еще один вратарь и действительно ли Георгий Джикия настолько слабее конкурентов, что практически не играет в текущем сезоне.

Максименко, бывший первым номером команды до зимнего перерыва, откровенно провалил 45-минутку против "Ростова". В обоих эпизодах он не только не выручил, но и повысил вероятность голов. Во втором тайме его сменил Селихов, главная проблема которого — травматичность. За 7 лет в "Спартаке" он провел всего 90 матчей — это крайне мало. Третий номер — Илья Свинов. Он трижды выходил на поле в этом сезоне, в том числе, против "Зенита". Как итог — 10 пропущенных мячей, в том числе, из-за явных ошибок.

В "Спартаке" новый спортивный директор. Не исключено, что по свежим следам он сделал свои выводы по вратарской бригаде. Два примерно равных вратаря, нет ни одного топ-уровня. Отсюда, возможно, и слухи о предложениях разных агентов, в том числе, Павла Андреева, желающего видеть в красно-белых цветах Ивана Ломаева. 2 пропущенных гола от "Торпедо", 3 — от "Ростова", в целом много по сезону. Не исключено, что теперь спартаковцы активизируются на трансферном рынке.

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Что касается перфоманса Бабича, то его ошибкам точно радовался один человек на трибунах стадиона в ОАЭ — агент Вадим Шпинев. Его подопечный Георгий Джикия лишился места в стартовом составе именно после прихода сербского футболиста. Абаскаль решил, что в основе не может быть двух центральных левоногих защитников. Поэтому место правоногого Дуарте не обсуждается, а среди левоногих предпочтение отдается Бабичу. Шпинев называл Бабича "медленным" и намекал, что тот играет лишь потому, что является игроком сборной, а такового, да еще только купленного, не хотят сажать на скамейку.

Теперь у агента Джикии появляется козырь в переговорах со "Спартаком" о новом контракте для Георгия. Бабич дважды принял неправильные решения, которые привели к пропущенным голам. Не хотите такого в будущем — даже не думайте делать ставку на серба и отказываться от услуг Джикии. Несмотря на жесткие заявления Шпинева, Абаскаль продолжает давать Джикии игровое время на сборах. Против "Ростова" россиянин результативных ошибок не допустил».

Изменения в составах

Автор «Футбол на Куличках» Андрей Жаркой решил акцентировать внимание на то, как менять составы команд. Изменения «Спартака» в перерыве ни к чему хорошему не привели.

«На вторую сорокапятиминутку столичный клуб вышел практически полностью в обновлённом составе. Из стартового сочетания на поле остался только Угальде. А вот Карпин не сделал ни одной замены в перерыве. Вторую половину встречи, в отличие от первой, активнее начал "Ростов". Южане в одном из выпадов заработали перспективный штрафной. Комаров неплохо исполнил стандарт, но Селихов в прыжке парировал хлёсткий удар Ивана в нижний угол. Вскоре уже у "Спартака" возникла перспективная возможность сократить отставание в счёте, однако Угальде с близкого расстояния не попал в створ ворот Песьякова.

Команда продолжала делать ставку на контроль мяча в позиционных атаках и старалась находить уязвимости в чужой обороне, но по истечении часа игрового времени клуб с берегов Дона довёл преимущество в счёте до крупной отметки. После перехвата мяча на чужой половине поля команда Карпина разбежалась в контратаку, увенчавшуюся эффектным обводящим ударом Щетинина, справиться с которым у Селихова не было шансов — 0:3. Вряд ли кто-то ожидал подобного развития событий.

После гола Щетинина Карпин сделал несколько замен. На поле появились Мелёхин, Голенков, находящийся на просмотре Глушаков, а также самый свежий зимний новичок команды Карпина египетский защитник Аль-Аскалани. Абаскаль, в свою очередь, поменял Угальде на Лайкина. Впервые мы увидели костариканца в форме "Спартака". Новичок красно-белых старался действовать активно, но ничего особенного он не показал.

Эпизод матча ФК Спартак

В заключительном отрезке матча игра утратила целостность из-за многочисленных перестановок в составах команд. Футболисты "Спартака" пытались забить хотя бы "гол престижа", однако опасных моментов у ворот Песьякова мы давно не видели. Карпин по ходу заключительного отрезка сделал ещё несколько замен и предоставил игровую практику Терентьеву, Киршу, Шанталию, Зубенко и Колтакову. Концовка матча не порадовала нас яркими эпизодами, и "Ростов" спокойно довёл дело до крупной победы».

Валерий Карпин Главный тренер «Ростова» — Я больше недоволен, чем доволен. Причем здесь победа, они на фиг никому не нужны, причем сейчас. В чемпионате даже можно выиграть со счетом 3:0, но играть не лучшим образом. Мы играли по‑моему с «Динамо», 2:0 выиграли, два раза до ворот дошли, два раза забили, хотя у наших ворот было предостаточно моментов. Первые 25 минут недоволен всем абсолютно. Оборонялись на своей половине поля нормально, но все остальное — катастрофа. Первые 20 минут ничего не получилось, последние 20 — окей. Второй тайм нужно учитывать и соперника, сопротивление. Во втором тайме у соперника вышли другие футболисты. Наверное, разное физическое состояние у команд.

Плачевный результат для «Спартака»

Автор «Советского Спорта» Александр Шульгин раскритиковал игру «Спартака» в первом матче Зимнего кубка РПЛ.

«Получить 0:2 в раздевалку — это серьёзный удар. "Спартак" от него так и не оправился. Максименко в перерыве закономерно покинул поле, но вышедший вместо него Александр Селихов уже никак не мог повлиять на ситуацию. Более того, он тоже недолго оставался сухим. Кирилл Щетинин великолепным ударом в девятку довёл счёт до разгромного.

Результат для "Спартака" получился плачевным. Красно-белые купили нападающего, но начинать танцевать нужно было от печки. На посту номер один у команды царит бардак. Селихов нестабилен, Максименко и вовсе деградирует, а сидящий за их спинами Илья Свинов не воспользовался своими шансами, хотя Абаскаль давал их немало в первой части сезона. Несмотря на отдельные подвиги, именно он, например, подарил победу "Уралу" в начале сезона. Это поражение стало первым для "Спартака" в текущем сезоне. Учитывая, что команда может потерять и Джикию, за оборону красно-белых становится страшно. Сыгранностью там и не пахнет, а за спинами защитников находятся непредсказуемые вратари.

Кстати, об атаке. Угальде заменили на 67-й минуте, так и не дождавшись от него мало-мальски активных действий. И Джикия появился на поле. Но вы, друзья, как ни садитесь».