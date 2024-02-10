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    Мюллер: Я очень зол

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    Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер дал свой комментарий по поводу матча против «Байера» (0:3).

    Томас Мюллер
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    Томас Мюллер

    «Честно говоря, я очень зол. Цитирую Оливера Кана: чего мне не хватает от американских игроков, так это мячей в игре. Мы демонстрируем значительно лучшие подходы на тренировках. Чувствовать давление — это нормально, но нам нужны энергия и свобода. Этого не хватает в нашей игре. Иногда нам приходится говорить о нас, игроках. Дело не только в тренере. У нас много легионеров высочайшего уровня, нам нужно усилить нашу игру», — приводит слова Мюллера Sky Sports.

    «Байер» с 55 очками продолжает лидировать в Бундеслиге и увеличил отрыв от «Баварии», которая занимает второе место, до 5 очков.

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