Мюллер: Я очень зол

Полузащитникдал свой комментарий по поводу матча против(0:3).

«Честно говоря, я очень зол. Цитирую Оливера Кана: чего мне не хватает от американских игроков, так это мячей в игре. Мы демонстрируем значительно лучшие подходы на тренировках. Чувствовать давление — это нормально, но нам нужны энергия и свобода. Этого не хватает в нашей игре. Иногда нам приходится говорить о нас, игроках. Дело не только в тренере. У нас много легионеров высочайшего уровня, нам нужно усилить нашу игру», — приводит слова Мюллера Sky Sports.

«Байер» с 55 очками продолжает лидировать в Бундеслиге и увеличил отрыв от «Баварии», которая занимает второе место, до 5 очков.