Клопп об игре «Бернли»: Они постоянно в игре и не выключаются ни на минуту

Главный тренервысказался о предстоящем матче 24-го тура английской Премьер-лиги с

«Вероятно, для внешнего мира "Бернли" — это банановая кожура, на которой можно поскользнуться. Однако для спортсменов это не так, ведь "Бернли" — соперник, которого мы очень уважаем.

Действительно считаю, что Компани проделывает там невероятную работу. Он так быстро научился определённым вещам, которые помогут в его дальнейшей тренерской карьере.

Их результаты странные: если они проигрывают, то с небольшим счётом — 1:2 или 2:3. Они постоянно в игре и не выключаются ни на минуту», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

После 23-х туров «мерсисайцы» занимают 1-е место в таблице АПЛ с 51-м баллом в активе. «Бернли» располагается на предпоследней 19-й позиции (13 баллов).

Матч между «Ливерпулем» и «Бернли» состоится 10-го февраля в 18:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.