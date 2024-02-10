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    Клопп об игре «Бернли»: Они постоянно в игре и не выключаются ни на минуту

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Бернли».

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Вероятно, для внешнего мира "Бернли" — это банановая кожура, на которой можно поскользнуться. Однако для спортсменов это не так, ведь "Бернли" — соперник, которого мы очень уважаем.

    Действительно считаю, что Компани проделывает там невероятную работу. Он так быстро научился определённым вещам, которые помогут в его дальнейшей тренерской карьере.

    Их результаты странные: если они проигрывают, то с небольшим счётом — 1:2 или 2:3. Они постоянно в игре и не выключаются ни на минуту», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

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    • После 23-х туров «мерсисайцы» занимают 1-е место в таблице АПЛ с 51-м баллом в активе. «Бернли» располагается на предпоследней 19-й позиции (13 баллов).

    Матч между «Ливерпулем» и «Бернли» состоится 10-го февраля в 18:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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