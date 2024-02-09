Лидер турнирной таблицы АПЛ «Ливерпуль» примет «Бёрнли» на «Энфилде». За ходом встречи 24-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 18:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Ливерпуль»

После 23-х туров «Ливерпуль» идет на первом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 51 очко в 23-х матчах. Команда Юргена Клоппа одержала в них 15 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей «красных» составляет 52:22.

В предыдущем туре на прошлых выходных «Ливерпуль» уступил на выезде «Арсеналу» со счетом 1:3. Это поражение стало для мерсисайдцев лишь вторым в этом сезоне АПЛ. Первое было от «Тоттенхэма» в конце сентября прошлого года.

Также эта неудача прервала победную серию «Ливерпуля» в чемпионате, которая насчитывала 4 встречи. Подопечные Юргена Клоппа последовательно обыграли «Бёрнли» (2:0), «Ньюкасл» (4:2) и «Борнмут» (4:0) и «Челси» (4:1).

«Бёрнли»

«Бордовые» находятся на предпоследней строчке (19 место) в турнирной таблице чемпионата Англии. На счет «Бёрнли» 13 очков в 23-х матчах: 3 победы, 4 ничьи и 16 поражений. Подопечные Венсана Компани забили 24 гола и пропустили 47 мячей в свои ворота.

У «Бёрнли» нет побед в 6-ти последних матчах во всех турнирах. За этот период «бордовые» набрали 2 очка в 5-ти турах АПЛ, а также вылетели из Кубка Англии, минимально уступив «Тоттенхэму» (0:1).

В крайнем туре АПЛ «Бёрнли» добыл волевую ничью с «Фулхэмом» (2:2), уступая после перерыва с разницей в два мяча.

Личные встречи

В матче первого круга текущего сезона АПЛ «Ливерпуль» одержал победу в гостях со счетом 2:0. Всего в 10-ти последних матчах на счету «красных» 8 побед, один раз успех праздновал «Бёрнли» и однажды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Бёрнли» с коэффициентом 2.17.