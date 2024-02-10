«Ливерпуль»
Турнирное положение: команда Юргена Клоппа продолжает лидировать в АПЛ, но сейчас ее отрыв от преследователей в лице «Манчестер Сити» и «Арсенала» уменьшился до двух очков. При этом у «горожан» имеется игра в запасе.
Последние матчи: в предыдущем туре «Ливерпуль» потерпел поражение от «Арсенала» в гостях со счетом 1:3. «Канониры» были лучше и заслуженно одержали победу. Единственный мяч мерсисайдцы забили после автогола Габриэля в конце первого тайма.
Коэффициенты матча Ливерпуль — Бёрнли
До этого у «Ливерпуля» было четыре победы подряд, причем, две последние над «Борнмутом» (4:0) и «Челси» (4:1) были добыты еще без Мохамеда Салаха, который отправился на Кубок Африки.
Не сыграют: Ибраима Конате (дисквалификация), Жоэль Матип, Доминик Собослаи (травмы), участие Салаха, Конора Брэдли и Константинаса Цимикаса (под большим вопросом).
Состояние команды: «Ливерпуль» даже без Салаха показывает очень качественный и яркий футбол, поэтому осечка с «Арсеналом» стала большой неожиданностью.
«Бернли»
Турнирное положение: пока дружина Венсана Компани идет в зоне вылета с 13 очками после 23 туров. До спасительной 17-й строчки отрыв составляет уже 7 баллов.
Последние матчи: в последнем туре «Бернли» смог уйти от поражения в матче с «Фулхэмом» (2:2), уступая к середине второго тайма со счетом 0:2. Но выход на замену Датро Фофана позволил перевернуть игру. Ивуарийский новичок оформил дубль и позволил уйти от поражения.
До этого «Бернли» сыграл на своем поле вничью с «Лутоном» (1:1) и уступил в гостях «Ман Сити» (1:3).
Не сыграют: Лукас Колеошо и Натан Рэмонд (травмированы), Джордан Бейер и Чарли Тэйлор (под вопросом).
Состояние команды: Венсан Компани укрепил зимой состав «Бернли» во всех линиях, команда смотрится неплохо во многих матчах на протяжении сезона, но ей постоянно чего-то не хватает.
Статистика для ставок
- В первом круге «Ливерпуль» победил в гостях со счетом 2:0
- В сезоне 21/22 обе встречи также остались за командой Клоппа — 2:0, 1:0
- Начиная с 10-го тура, «Бернли» ни разу не потерпел поражение с разницей в 3 мяча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит матча, на его победу дают 1,18, на «Бернли» — 15,0, ничья же оценивается в 9,00.
ТМ 3,5 — 2,04, а ТБ 3,5 — 1,83.
Прогноз: «Бернли» показывает неплохой футбол, но уровень игроков не позволяет стабильно набирать очки. «Ливерпуль» имеет потери в составе и вряд ли сможет разгромить цепкого соперника.
Ставка: победа «Бернли» с форой +2 за 2,17.
Прогноз: более рисковым вариантом станет то, что «Бернли» сможет забить два и более гола.
Команда может ввязаться в открытый футбол, а оборона «Ливерпуля» отнюдь не безгрешна.
Ставка: индивидуальный тотал «Бернли» больше 1,5 за 4,6.