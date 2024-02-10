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    «Ливерпуль» — «Бернли». Ставка (к. 2,17) и прогноз на чемпионат Англии 10 февраля 2024 года

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    Венсан Компани — тренер «Бернли» и легенда АПЛ
    «Ливерпуль» — «Бернли». Матч пройдет в рамках 24-го тура АПЛ 10 февраля, начало — 18:00 (мск) «Ливерпуль» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Февраля 2024 года
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    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: команда Юргена Клоппа продолжает лидировать в АПЛ, но сейчас ее отрыв от преследователей в лице «Манчестер Сити» и «Арсенала» уменьшился до двух очков. При этом у «горожан» имеется игра в запасе.

    Последние матчи: в предыдущем туре «Ливерпуль» потерпел поражение от «Арсенала» в гостях со счетом 1:3. «Канониры» были лучше и заслуженно одержали победу. Единственный мяч мерсисайдцы забили после автогола Габриэля в конце первого тайма.

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Бёрнли

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    До этого у «Ливерпуля» было четыре победы подряд, причем, две последние над «Борнмутом» (4:0) и «Челси» (4:1) были добыты еще без Мохамеда Салаха, который отправился на Кубок Африки.

    Календарь и таблица АПЛ

    Не сыграют: Ибраима Конате (дисквалификация), Жоэль Матип, Доминик Собослаи (травмы), участие Салаха, Конора Брэдли и Константинаса Цимикаса (под большим вопросом).

    Состояние команды: «Ливерпуль» даже без Салаха показывает очень качественный и яркий футбол, поэтому осечка с «Арсеналом» стала большой неожиданностью.

    «Бернли»

    Турнирное положение: пока дружина Венсана Компани идет в зоне вылета с 13 очками после 23 туров. До спасительной 17-й строчки отрыв составляет уже 7 баллов.

    Последние матчи: в последнем туре «Бернли» смог уйти от поражения в матче с «Фулхэмом» (2:2), уступая к середине второго тайма со счетом 0:2. Но выход на замену Датро Фофана позволил перевернуть игру. Ивуарийский новичок оформил дубль и позволил уйти от поражения.

    До этого «Бернли» сыграл на своем поле вничью с «Лутоном» (1:1) и уступил в гостях «Ман Сити» (1:3).

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    • Не сыграют: Лукас Колеошо и Натан Рэмонд (травмированы), Джордан Бейер и Чарли Тэйлор (под вопросом).

    Состояние команды: Венсан Компани укрепил зимой состав «Бернли» во всех линиях, команда смотрится неплохо во многих матчах на протяжении сезона, но ей постоянно чего-то не хватает.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Ливерпуль» победил в гостях со счетом 2:0

    • В сезоне 21/22 обе встречи также остались за командой Клоппа — 2:0, 1:0

    • Начиная с 10-го тура, «Бернли» ни разу не потерпел поражение с разницей в 3 мяча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит матча, на его победу дают 1,18, на «Бернли» — 15,0, ничья же оценивается в 9,00.

    ТМ 3,5 — 2,04, а ТБ 3,5 — 1,83.

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    Прогноз: «Бернли» показывает неплохой футбол, но уровень игроков не позволяет стабильно набирать очки. «Ливерпуль» имеет потери в составе и вряд ли сможет разгромить цепкого соперника.

    Ставка: победа «Бернли» с форой +2 за 2,17.

    Прогноз: более рисковым вариантом станет то, что «Бернли» сможет забить два и более гола.

    Команда может ввязаться в открытый футбол, а оборона «Ливерпуля» отнюдь не безгрешна.

    Ставка: индивидуальный тотал «Бернли» больше 1,5 за 4,6.

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    «Ливерпуль» — «Бернли»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 10.02.2024. Прогнозы на футбол. Банда Компани будет биться до последнего
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