Семак высказался о будущем Ду Кейроса в «Зените»

Главный тренерответил на вопрос о возможном переходе

«Мы учитываем желание футболиста, который хочет больше получать игровой практики. Он достаточно молод, и мы понимаем, что ему нужно играть. Все наши игроки в строю, на сегодня травмированных нет. Обойма позволяет ему уйти и получать игровую практику.

Даже с учетом ухода Ду Кейроса, центр поля укомплектован? Думаю, да. У нас есть, кем его заменить», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

Ду Кейрос является игроком ротации в «Зените», сыграл в текущем сезоне 16 матчей, забил один гол. Его контракт с питерцами действует до лета 2028 года.