ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп«Ливерпуль» ждет крах. 10 тренерских рокировок, доказывающих, что преемник Клоппа обречен
  • 10:16
    • «Рейнджерс» выиграли у «Колорадо», «Айлендерс» победили «Торонто»
    Все новости спорта

    Кечинов поделился мнением о возможном уходе Джикии из «Спартака»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Трансферы
    Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о ситуации с защитником «красно-белых» Георгием Джикией, который может покинуть клуб из-за недостатка игрового времени.

    Георгий Джикия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Георгий Джикия

    «История Джикии в "Спартаке" заканчивается не бесславно. Просто сложилась такая ситуация, что Абаскаль сейчас не видит Георгия в стартовом составе. Джикия долгое время был лидером и бессменным капитаном "Спартака", но в силу возраста и потери лучших качеств настал момент, когда он уступил конкуренцию двум другим центральным защитникам.

    Мы видим, что при Абаскале Джикии будет очень тяжело опять занять позицию центрального защитника. Сейчас Георгий не играет в "Спартаке" — какая это потеря? Может, в раздевалке он до сих пор лидер. По-любому молодые футболисты прислушиваются к нему. В этом плане его уход станет потерей. Но как футболист, он сейчас не играет, поэтому это не потеря», — сказал Кечинов Чемпионату.

  • Суррогат еврокубков. «Спартак» поборется за трофей в ОАЭ, «Зенит» — в Катаре
  • Рассказываем о коммерческих турнирах, в которых сыграют клубы РПЛ в феврале
  • 30/01/2024

    • Ранее сообщалось о том, что Джикия может перейти в другой клуб на правах аренды.

    В нынешнем сезоне защитник провел только 6 матчей за «Спартак» в РПЛ и не отметился результативными действиями.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как в первом полуфинале Кубка Испании сыграет «Сосьедад»?
  • «Мальорка» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Сможет ли «Байер» выйти в полуфинал Кубка Германии?
  • «Байер» — «Штутгарт». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Выйдет ли Южная Корея в финал Кубка Азии?
  • Иордания — Южная Корея. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.84
  • Экспресс дня 6 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Мальорка — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Байер — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Иордания — Южная Корея
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Авангард — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Иран — Катар
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Сантос — Коринтианс
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сошо — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Фейеноорд — АЗ Алкмаар
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры