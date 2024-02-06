Кечинов поделился мнением о возможном уходе Джикии из «Спартака»

Экс-футболиствысказался о ситуации с защитником «красно-белых», который может покинуть клуб из-за недостатка игрового времени.

«История Джикии в "Спартаке" заканчивается не бесславно. Просто сложилась такая ситуация, что Абаскаль сейчас не видит Георгия в стартовом составе. Джикия долгое время был лидером и бессменным капитаном "Спартака", но в силу возраста и потери лучших качеств настал момент, когда он уступил конкуренцию двум другим центральным защитникам.

Мы видим, что при Абаскале Джикии будет очень тяжело опять занять позицию центрального защитника. Сейчас Георгий не играет в "Спартаке" — какая это потеря? Может, в раздевалке он до сих пор лидер. По-любому молодые футболисты прислушиваются к нему. В этом плане его уход станет потерей. Но как футболист, он сейчас не играет, поэтому это не потеря», — сказал Кечинов Чемпионату.

Ранее сообщалось о том, что Джикия может перейти в другой клуб на правах аренды.

В нынешнем сезоне защитник провел только 6 матчей за «Спартак» в РПЛ и не отметился результативными действиями.