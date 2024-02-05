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    Агент Джикия: «Спартак» готов отдать Георгия в аренду

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    Агент Вадим Шпинёв, работающий с капитаном московского «Спартака» Георгием Джикия, сообщил о намерении «красно-белых» отдать игрока в аренду.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «В конце прошлого года мы встречались с руководством "Спартака", где нам было сказано, что в январе Георгий получит новый контракт. Сегодня уже 5 февраля ― нового контракта нет. Более того, сейчас никакого предложения по продлению мы не получим.

    Это стало понятно по итогам встречи, которая состоялась уже здесь — на сборах в Абу-Даби. На ней присутствовали новый спортивный директор клуба и Олег Малышев.

    Чем в "Спартаке" объяснили решение не предлагать сейчас контракт? В первую очередь я хочу сказать, что "Спартак" — это великий российский клуб с массой поклонников по всей стране. Поэтому я и хочу внести ясность.

    С одной стороны, я готов принять извинения и доводы руководства "Спартака" за то, что они не выполнили обещания. С другой — мне тяжело это сделать, потому что Георгий — это личность, лидер. Он имеет влияние на команду, на российский костяк.

    Посыл руководства был таким, что они премного благодарны Джикии и понимают его значимость. В связи с этим они были готовы рассмотреть все возможные варианты.

    Было предложение даже отдать Джикию в аренду до конца сезона с полным сохранением зарплаты», — сказал Шпинёв «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    Георгий Джикия — воспитанник московского «Локомотива», играл за «Химик» Дзержинск, «Амкар», в 2017 году перешел в «Спартак». Является капитаном клуба, сыграл за него 162 матча, забил 5 голов. В его активе есть 44 матча за сборную России, в которых он забил 2 мяча.

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