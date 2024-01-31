Юран о самом интересном матче: В первом тайме проигрывали 1:3, потом выигрывали

Главный тренерсчитает матч Кубка России со(5:4) самым интересным за последнее время.

«Самый интересный матч, на котором мне удалось присутствовать? Даже взять игру в Кубке России со "Спартаком" (5:4). Суперматч, кто бы сказал, что он будет развиваться в таком русле.

В первом тайме проигрывали 1:3, потом выигрывали. Всё-таки "Спартак", хоть с ним и можно играть, но если вот так брать (показывает весы), пожалуй, всё закономерно. Один из самых интересных матчей, что вспомнил навскидку», — сказал Юран в интервью клубной пресс-службе.

После 18-и туров «Пари НН» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 24 очками в активе.