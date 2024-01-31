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    Юран о самом интересном матче: В первом тайме проигрывали 1:3, потом выигрывали

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    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран считает матч Кубка России со «Спартаком» (5:4) самым интересным за последнее время.

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    «Самый интересный матч, на котором мне удалось присутствовать? Даже взять игру в Кубке России со "Спартаком" (5:4). Суперматч, кто бы сказал, что он будет развиваться в таком русле.

    В первом тайме проигрывали 1:3, потом выигрывали. Всё-таки "Спартак", хоть с ним и можно играть, но если вот так брать (показывает весы), пожалуй, всё закономерно. Один из самых интересных матчей, что вспомнил навскидку», — сказал Юран в интервью клубной пресс-службе.

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