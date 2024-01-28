Лесовой покинул расположение «Маккаби»

из Хайфы по-прежнему не может оформить трансфер полузащитника «Динамо»

«Даниил действительно покинул Израиль. Мы продолжаем попытки решить проблему с переводом средств за трансфер игрока», — сказал главный скаут «Маккаби» Маор Бург, слова которого приводит Sport24.

Сообщалось, что Лесовой после перехода в «Маккаби» получит израильское гражданство. Кроме того, стало известно, что 25-летний футболист уже начал искать квартиру в престижном районе «Кармель» в верхней Хайфе.

Transfermarkt оценивает стоимость Лесового в 1,8 миллиона евро.