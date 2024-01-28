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    Лесовой покинул расположение «Маккаби»

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    «Маккаби» из Хайфы по-прежнему не может оформить трансфер полузащитника «Динамо» Даниила Лесового.

    Даниил Лесовой
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    Даниил Лесовой

    «Даниил действительно покинул Израиль. Мы продолжаем попытки решить проблему с переводом средств за трансфер игрока», — сказал главный скаут «Маккаби» Маор Бург, слова которого приводит Sport24.

  • Стало известно, почему Лесовой до сих пор не подписал контракт с «Маккаби»
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    • Сообщалось, что Лесовой после перехода в «Маккаби» получит израильское гражданство. Кроме того, стало известно, что 25-летний футболист уже начал искать квартиру в престижном районе «Кармель» в верхней Хайфе.

    Transfermarkt оценивает стоимость Лесового в 1,8 миллиона евро.

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