Стало известно, почему Лесовой до сих пор не подписал контракт с «Маккаби»

Израильский спортивный журналистрассказал, почему задерживается переход полузащитникаизХайфа.

«Не знаю, каким образом ведутся переговоры между "Маккаби" и "Динамо" о переходе Лесового.

Проблематично вести переговоры с клубом из России. "Маккаби" это не особо волнует, но технические проблемы вполне могут возникать.

Задержка трансфера Лесового связана с бюрократией и денежными вопросами. Но Даниил уже в Хайфе, тренируется и поддерживает форму с командой.

Деньги терять не хочется. Если бы клуб отпустил его бесплатно, он бы уже играл за "Маккаби". А так, сделка проблематична со всех точек зрения», — приводит слова Иохина «Чемпионат».