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    Игрок «Динамо» перейдет в «Маккаби» и получит израильское гражданство

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    Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой согласовал с «Маккаби» из Хайфы условия личного контракта.

    Даниил Лесовой
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    Даниил Лесовой

    Российский полузащитник подпишет контракт на три с половиной года, сообщает Sport24.

    Стороны должны урегулировать вопрос с переводом средств в «Динамо», в котором есть некоторые сложности. Ожидается, что проблема будет решена в ближайшие пару дней.

    Кроме того, источник отмечает, что Лесовой запустил процесс получения израильского гражданства.

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    • Раеее сообщалось, что 25-летний футболист уже начал искать квартиру в престижном районе «Кармель» в верхней Хайфе.

    Transfermarkt оценивает стоимость Лесового в 1,8 миллиона евро.

    «Маккаби» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Израиля после 13 туров, отставая от «Маккаби» из Тель-Авива на 10 очков.

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