Игрок «Динамо» перейдет в «Маккаби» и получит израильское гражданство

Полузащитник «Динамо»согласовал сиз Хайфы условия личного контракта.

Российский полузащитник подпишет контракт на три с половиной года, сообщает Sport24.

Стороны должны урегулировать вопрос с переводом средств в «Динамо», в котором есть некоторые сложности. Ожидается, что проблема будет решена в ближайшие пару дней.

Кроме того, источник отмечает, что Лесовой запустил процесс получения израильского гражданства.

Раеее сообщалось, что 25-летний футболист уже начал искать квартиру в престижном районе «Кармель» в верхней Хайфе.

Transfermarkt оценивает стоимость Лесового в 1,8 миллиона евро.

«Маккаби» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Израиля после 13 туров, отставая от «Маккаби» из Тель-Авива на 10 очков.