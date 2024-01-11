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    Тюкавин назвал европейские клубы, где готов продолжить свою карьеру

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    Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин назвал любимый европейский чемпионат, а также клуб, где готов продолжить свою карьеру.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Уже подобрал какой-то чемпионат для себя в Европе? Испания. Потому что там играет Арсен Захарян? Нет, потому что там есть мадридский "Реал". Хочу там играть. А если не удастся сразу в "Реал" перейти, рассмотрю ли я промежуточные варианты? Московское "Динамо". Сразу после "Динамо" — в "Реал"? Буду стараться», — цитирует Тюкавина «Комсомольская правда».

    Напомним, Константин Тюкавин в декабре получил приз лучшему молодому футболисту России «Первая пятёрка», набрав в голосовании 418 очков. У Никиты Кривцова из «Краснодара» почти в два раза меньше баллов.

    Календарь и таблица РПЛ

    В первой части сезона в РПЛ Тюкавин провел 18 матчей, забил 8 голов, отдал 5 результативных передач.

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