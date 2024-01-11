Тюкавин назвал европейские клубы, где готов продолжить свою карьеру

Форвард московского «Динамо»назвал любимый европейский чемпионат, а также клуб, где готов продолжить свою карьеру.

«Уже подобрал какой-то чемпионат для себя в Европе? Испания. Потому что там играет Арсен Захарян? Нет, потому что там есть мадридский "Реал". Хочу там играть. А если не удастся сразу в "Реал" перейти, рассмотрю ли я промежуточные варианты? Московское "Динамо". Сразу после "Динамо" — в "Реал"? Буду стараться», — цитирует Тюкавина «Комсомольская правда».

Напомним, Константин Тюкавин в декабре получил приз лучшему молодому футболисту России «Первая пятёрка», набрав в голосовании 418 очков. У Никиты Кривцова из «Краснодара» почти в два раза меньше баллов.

Календарь и таблица РПЛ

В первой части сезона в РПЛ Тюкавин провел 18 матчей, забил 8 голов, отдал 5 результативных передач.