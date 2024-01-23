«Динамо» одолело «Слован» в товарищеском матче, «Ростов» проиграл «Родине»

Завершился ряд товарищеских матчей с участием команд российской Премьер-лиги.

В одном из них московское «Динамо» переиграло словацкий «Слован» со счетом 2:1.

На гол Джабы Канкавы динамовцы ответили точными ударами Луиса Чавеса и Александра Чупаева.

Товарищеский матч «Динамо» — «Слован» — 2:1 Голы: Канкава, 4 -0:1, Чавес, 20 — 1:1, Чупаев, 40 — 2:1

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В еще одной игре «Оренбург» разгромил македонскую «Стругу» с результатом 5:1.

За российскую команду отличились Михаил Сиваков, Дмитрий Воробьев, Семен Столбов, Матиас Перес и Владимир Обухов.

Товарищеский матч «Оренбург» — «Струга» — 5:1 Голы за «Оренбург»: Сиваков, Воробьев, Столбов, Перес, Обухов

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И, наконец, «Ростов» проиграл «Родине» со счетом 1:2.

На голы Ивана Тимошенко и Константина Шильцова ростовчане ответили точным ударом Евгения Чернова.