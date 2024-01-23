«Динамо» одолело «Слован» в товарищеском матче, «Ростов» проиграл «Родине»

Марцел Личка (главный тренер «Динамо») Фото: globallookpress.com
В одном из них московское «Динамо» переиграло словацкий «Слован» со счетом 2:1.
На гол Джабы Канкавы динамовцы ответили точными ударами Луиса Чавеса и Александра Чупаева.
Товарищеский матч
«Динамо» — «Слован» — 2:1
Голы: Канкава, 4 -0:1, Чавес, 20 — 1:1, Чупаев, 40 — 2:1
В еще одной игре «Оренбург» разгромил македонскую «Стругу» с результатом 5:1.
За российскую команду отличились Михаил Сиваков, Дмитрий Воробьев, Семен Столбов, Матиас Перес и Владимир Обухов.
Товарищеский матч
«Оренбург» — «Струга» — 5:1
Голы за «Оренбург»: Сиваков, Воробьев, Столбов, Перес, Обухов
И, наконец, «Ростов» проиграл «Родине» со счетом 1:2.
На голы Ивана Тимошенко и Константина Шильцова ростовчане ответили точным ударом Евгения Чернова.
Товарищеский матч
«Ростов» — «Родина» — 1:2
Голы: Чернов — Тимошенко, Шильцов