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    • «Брайтон» и «Вулверхэмптон» не смогли поразить ворота друг друга
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    «Брайтон» и «Вулверхэмптон» не смогли поразить ворота друг друга

    «Брайтон» — «Вулверхэмптон»: счет матча 0:0, обзор

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    В матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» и «Вулверхэмптон» завершили вничью со счетом 0:0.

    Джеймс Милнер
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    Джеймс Милнер

    Территориальным преимуществом владели «чайки», но более опасные моменты были у «волков», но в итоге так никто и не смог забить хотя бы один мяч.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брайтон энд Хоув Альбион — Вулверхэмптон 0:0
    Предупреждения: Матеус Кунья (45 + 2'), Крэйг Доусон (55'), Макс Килман (74'), Адам Уэбстер (83'), Тоте Антонио Гомеш (90 + 3')

    В следующем матче «Брайтон» встретится в гостях с «Лутоном».

    Календарь и таблица АПЛ

    «Вулверхэмптон» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед».

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