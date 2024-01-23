«Брайтон» — «Вулверхэмптон»: счет матча 0:0, обзор

В матче 21-го тура английской Премьер-лигизавершили вничью со счетом 0:0.

Территориальным преимуществом владели «чайки», но более опасные моменты были у «волков», но в итоге так никто и не смог забить хотя бы один мяч.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Вулверхэмптон 0:0 Предупреждения: Матеус Кунья (45 + 2'), Крэйг Доусон (55'), Макс Килман (74'), Адам Уэбстер (83'), Тоте Антонио Гомеш (90 + 3')

В следующем матче «Брайтон» встретится в гостях с «Лутоном».

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«Вулверхэмптон» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед».