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    Капелло раскритиковал «Рому» после увольнения Моуринью

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    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался об увольнении Жозе Моуринью из «Ромы».

    Фабио Капелло
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    Фабио Капелло

    Новым главным тренером «Ромы» стал Даниэле Де Росси.

    «Похоже, у этих американских владельцев странный подход к делу, они не уважают тех, кто на них работает. Они проявляют неуважение. Мы видели, как они уволили Мальдини по телефону (с поста директора "Милана" прошлым летом — прим.), а теперь сделали то же самое с Моуринью.

    Они собственники, они решают. Но я верю в нечто большее, в определенное чувство уважения к тем, кто с вами работает, в расставание другими способами, а не прохладным заявлением или прохладным телефонным звонком.

    Я не ожидал, что "Рома" уволит Моуринью, тем более таким образом. Было понятно, что они не были на одной стороне. Моуринью задавал руководству некоторые вопросы, но он не получил ответов, и это уже было сигналом того, что дела не идут.

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    • У меня такое ощущение, в "Роме" к Моуринью относились не как к тренеру, и это весьма неуважительно для специалиста, который очень многое отдал мировому футболу, не только европейскому. Это неоднозначная позиция, которую я не принимаю.

    Нечто подобное произошло со мной в России. Я направлялся в аэропорт после поражения от Австрии, когда мне позвонили и сказали, что все закончено. Но это была Россия. Думаю, в подобных ситуациях между владельцами и тренерами должны быть другие отношения», — приводит слова Капелло Sky Sport Italia.

    «Рома» под руководством Моуринью выиграла Лигу конференций и дошла до финала Лиги Европы.

    «Рома» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии после 20 туров.

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