Новым главным тренером «Ромы» стал легенда клуба

Даниэле Де Росси Фото: globallookpress.com
Ранее «Рома» объявила об увольнении Жозе Моуринью. Владельцы клуба решили расстаться с португальцем после серии неудачных результатов в чемпионате Италии.
Контракт Де Росси с «Ромой» рассчитан до конца текущего сезона.
В прошлом сезоне 40-летний специалист возглавлял СПАЛ из итальянской Серии Б.
Де Росси выступал за «Рому» с 2002 по 2019 год. За это время он провел 616 матчей (второй показатель в истории клуба) и забил 63 гола.
«Рома» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии после 20 туров.