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    Новым главным тренером «Ромы» стал легенда клуба

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    Даниэле Де Росси назначен новым главным тренером «Ромы», сообщает пресс-служба клуба.

    Даниэле Де Росси
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    Даниэле Де Росси

    Ранее «Рома» объявила об увольнении Жозе Моуринью. Владельцы клуба решили расстаться с португальцем после серии неудачных результатов в чемпионате Италии.

    Контракт Де Росси с «Ромой» рассчитан до конца текущего сезона.

    В прошлом сезоне 40-летний специалист возглавлял СПАЛ из итальянской Серии Б.

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    • Де Росси выступал за «Рому» с 2002 по 2019 год. За это время он провел 616 матчей (второй показатель в истории клуба) и забил 63 гола.

    «Рома» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии после 20 туров.

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