«Рома» уволила Моуринью

сообщила об увольнениис поста главного тренера команды. Об этом информирует пресс-служба клуба.

«Жозе Моуринью и его технические сотрудники немедленно покидаю клуб. Дальнейшие новости относительно нового тренерского состава первой команды будут сообщены в ближайшее время.

Мы хотели бы поблагодарить Жозе от имени всех нас за его страсть и усилия, которые он демонстрировал с момента его прихода в клуб. У нас навсегда останутся прекрасные воспоминания о его пребывании в "Роме", но мы считаем, что немедленные перемены отвечают интересам клуба наилучшим образом.

Мы желаем Жозе и его помощникам всего наилучшего в их будущих начинаниях», — сказано в официальном аккаунте римского клуба в соцсети Х.

После 20 туров «Рома» в Серии А с 29 набранными очками идет на 9-й строчке.

Календарь и таблица Серии А

Моуринью возглавлял римский клуб с лета 2021 года.