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    «Рома» уволила Моуринью

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    «Рома» сообщила об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. Об этом информирует пресс-служба клуба.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Жозе Моуринью и его технические сотрудники немедленно покидаю клуб. Дальнейшие новости относительно нового тренерского состава первой команды будут сообщены в ближайшее время.

    Мы хотели бы поблагодарить Жозе от имени всех нас за его страсть и усилия, которые он демонстрировал с момента его прихода в клуб. У нас навсегда останутся прекрасные воспоминания о его пребывании в "Роме", но мы считаем, что немедленные перемены отвечают интересам клуба наилучшим образом.

    Мы желаем Жозе и его помощникам всего наилучшего в их будущих начинаниях», — сказано в официальном аккаунте римского клуба в соцсети Х.

    После 20 туров «Рома» в Серии А с 29 набранными очками идет на 9-й строчке.

    Календарь и таблица Серии А

    Моуринью возглавлял римский клуб с лета 2021 года.

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