Владимир Быстров назвал самых талантливых футболистов, с кем пересекался на поле

Экс-игрок петербургского «Зенита», московского «Спартака» и сборной Россиирассказал, кому было тяжелее всего противостоять на футбольном поле, а также назвал самого талантливого партнера.

«Кто самый талантливый футболист, с которым или против которого довелось играть? В России, конечно, Андрей Аршавин.

Против кого? Я против многих легендарных играл. Но запомнился больше всех Неймар. У него слишком быстрые ноги, такой техничный. Это действительно чувствуется на поле.

Криштиану Роналду, естественно. Но против Роналду мы так часто играли, что приелось (улыбается)», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

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Владимир Быстров выступал на позиции крайнего полузащитника за «Зенит» (2002-2005, 2019-2014), «Спартак» (2005-2009), «Краснодар» (2014-2017), также был в «Анжи», «Тосно». За сборную России провел 47 матчей, забил 4 гола. Является бронзовым призером Евро-2008.