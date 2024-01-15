Аленичев: Матч против Сербии будет полезен для сборной России

Бывший главный тренер «Спартака»высказался о возможном товарищеском матче между сборными

Ранее стало известно, что Сербия согласилась сыграть с Россией в марте этого года.

«В первую очередь стоит отметить, что мы дружим с сербами, это очень приятно. А то, что сборная Сербии очень сильная команда, — всем известно. Много футболистов играют за границей в самых сильных чемпионатах.

Если эта игра состоится, то для нашей сборной она будет очень полезной. Потому что это уровень европейской сборной.

При всем уважении к командам, с которыми мы играли, это далеко не сильные сборные, выводы по ним делать не приходилось. Если сыграем с Сербией, то нужно приглашать всех сильнейших, как раз наша сборная проверит себя на фоне очень сильного соперника», — приводит слова Аленичева ТАСС.

Напомним, сборная Камеруна готова сыграть с Россией в 2024 году.