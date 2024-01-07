Сборная Камеруна готова сыграть с Россией в 2024 году

Сборнаяготова рассмотреть возможность проведения товарищеского матча св 2024 года. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан.

«Ответный матч со сборной России в этом году возможен, но мы будем рассматривать эту возможность после матчей Кубка африканский наций.

Я верю, что возможно найти время для такой игры и провести ее в Камеруне», — приводит слова Джунана Sport24.

Кубок африканских наций пройдет с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот’д'Ивуаре. На групповом этапе Камерун сыграет со сборными Сенегала, Гвинеи и Гамбии.

В октябре 2023 года сборная России выиграла у Камеруна в Москве со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Федор Чалов.

Напомним, сборная России в марте 2024 года сыграет с командой Сербии.

Также сообщалось, чтосборная России может сыграть с командой из Южной Америки в 2024 году.