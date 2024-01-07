ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная США — победитель МЧМ-2024Молодежный чемпионат мира по хоккею-2024: 10 главных выводов
  • 09:43
    • Рыбакина победила Соболенко и выиграла турнир в Брисбене
  • 12:36
    • Сборная Камеруна готова сыграть с Россией в 2024 году
  • 12:18
    • Димитров выиграл турнир в Брисбене
  • 11:26
    • Полузащитник «Зенита» может вернуться в Бразилию
  • 11:17
    • Игрок «Динамо» перейдет в «Маккаби» и получит израильское гражданство
    Все новости спорта

    Сборная Камеруна готова сыграть с Россией в 2024 году

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Камеруна РФС Товарищеские матчи
    Сборная Камеруна готова рассмотреть возможность проведения товарищеского матча с Россией в 2024 года. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан.

    Валерий Карпин — главный тренер сборной России
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин — главный тренер сборной России

    «Ответный матч со сборной России в этом году возможен, но мы будем рассматривать эту возможность после матчей Кубка африканский наций.

    Я верю, что возможно найти время для такой игры и провести ее в Камеруне», — приводит слова Джунана Sport24.

    Кубок африканских наций пройдет с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот’д'Ивуаре. На групповом этапе Камерун сыграет со сборными Сенегала, Гвинеи и Гамбии.

  • Игрок «Динамо» вызван в сборную Камеруна на Кубок африканских наций
  • Читайте по теме

    • В октябре 2023 года сборная России выиграла у Камеруна в Москве со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Федор Чалов.

    Напомним, сборная России в марте 2024 года сыграет с командой Сербии.

    Также сообщалось, чтосборная России может сыграть с командой из Южной Америки в 2024 году.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» обыграет «Арсенал» даже без Салаха?
  • «Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • СКА готов вернуться к победам после недавнего промаха?
  • СКА — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • «Барбастро» отдаст все силы в главном матче в своей истории
  • «Барбастро» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 7 января
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч СКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Барбастро — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Торино — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Рома — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.61
  • Прогноз на матч Ревель — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Салернитана — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры