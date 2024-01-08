Узбекистан готов провести товарищеский матч со сборной России

Сборнаяготова рассмотреть возможность проведения товарищеского матча с. Об этом сообщил вице-президент Узбекистанской ассоциации футбола Одил Ахмедов.

«Сейчас сборная Узбекистана играет на Кубке Азии, и мы полностью сконцентрированы на этом турнире.

В дальнейшем после окончания континентального первенства будем планировать товарищеские матчи, поэтому переговоры с РФС возможны.

Матч со сборной России возможен в этом году. У нас запланированы игры отбора к чемпионату мира, будут свободные дни ФИФА, поэтому в эти паузы возможно организовать товарищескую встречу между командами Узбекистана и России. Нам необходимы товарищеские игры с сильными соперниками.

Для нас не проблема, если матч между нашими сборными пройдет в каком-то российском городе. Каждый день из Узбекистана в Россию и обратно летают самолеты.

Мы сможем сыграть в любом регионе вашей страны и в этом для сборной Узбекистана нет никаких проблем», — приводит слова Ахмедова Sport24.