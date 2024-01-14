«Милан» на своем поле сыграет с «Ромой» в рамках 20-го тура чемпионата Италии. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 22:45 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Милан»

По итогам первого круга «Милан» замкнул тройку сильнейших команд текущего сезона, набрав 39 очков в 19-ти матчах. Подопечные Стефано Пиоли одержали 12 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 35:20.

В эту среду «Милан» вылетел из Кубка Италии, потерпев домашнее поражение от «Аталанты» в четвертьфинале (1:2). «Россонери» открыли счет в самой концовке первого тайма, но еще до перерыва соперник успел восстановить разницу, а во втором тайме забил победный гол.

Это поражение стало для «Милана» первым с 9 декабря. В тот день подопечные Пиоли также проиграли «Аталанте» в рамках 15-го тура Серии А. В двух крайних матчах «Милан» набрал 6 очков из 6-ти, одолев «Сассуоло» (1:0) и «Эмполи» (3:0).

«Рома»

«Рома» лишь девятая после 19-ти сыгранных матчей в Серии А. Подопечные Жозе Моуриньо набрали 29 очков (8 побед, 5 ничьих и 6 поражений). Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 31:21.

На неделе римский клуб тоже не смог выйти в полуфинал Кубка Италии, уступив в дерби с «Лацио» (0:1). Победу «орлам» принес гол Цакканьи, забитый на 51-й минуте с пенальти.

Крайний тур Серии А против «Аталанты» завершился вничью 1:1. Таким образом подопечные Жозе Моуриньо не смогли победить во втором туре кряду, уступив ранее «Ювентусу» (0:1).

Личные встречи

Матч первого круга текущего сезона завершился гостевой победой «Милана» со счетом 2:1. Всего в 10-ти последних матчах на счету «россонери» 5 побед, «Рома» оказалась сильнее в одном случае и еще 4 раза команды делили очки.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Рома» с коэффициентом 3.30.