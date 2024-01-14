ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Милан» — «Рома». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 20-го тура Серии А между «Миланом» и «Ромой»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан Рома
    Вся лентаСамое главное
    Магомед Анкалаев и Джонни УокерАнкалаев лучший полутяжеловес UFC. Магомед уничтожил Уокера и бросил вызов Перейре Новак ДжоковичДжокович выиграет 11-й титул в Мельбурне? Свентек не дойдет даже до 1/4 финала? Главные вопросы Australian Open-2024 «Милан»«Милан» — «Рома». Онлайн
  • 13:38
    • Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России в Мирном
  • 12:25
    • 16-летняя Корнеева вышла во 2-й круг Australian Open
  • 10:55
    • Рублев в упорной борьбе победил Уайлда на старте Australian Open
  • 16:28
    • «Салават Юлаев» взял реванш у «Куньлуня»
  • 16:22
    • Джокович обыграл Прижмича в 1-м круге турнира Australian Open
  • 12:23
    • «Адмирал» разгромил «Сибирь» во Владивостоке
  • 10:41
    • Котов успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии
    Все новости спорта
    «Милан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Милан»
    «Милан» на своем поле сыграет с «Ромой» в рамках 20-го тура чемпионата Италии. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 22:45 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Милан»

    По итогам первого круга «Милан» замкнул тройку сильнейших команд текущего сезона, набрав 39 очков в 19-ти матчах. Подопечные Стефано Пиоли одержали 12 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 35:20.

    В эту среду «Милан» вылетел из Кубка Италии, потерпев домашнее поражение от «Аталанты» в четвертьфинале (1:2). «Россонери» открыли счет в самой концовке первого тайма, но еще до перерыва соперник успел восстановить разницу, а во втором тайме забил победный гол.

    Это поражение стало для «Милана» первым с 9 декабря. В тот день подопечные Пиоли также проиграли «Аталанте» в рамках 15-го тура Серии А. В двух крайних матчах «Милан» набрал 6 очков из 6-ти, одолев «Сассуоло» (1:0) и «Эмполи» (3:0).

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Рома»

    «Рома» лишь девятая после 19-ти сыгранных матчей в Серии А. Подопечные Жозе Моуриньо набрали 29 очков (8 побед, 5 ничьих и 6 поражений). Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 31:21.

    На неделе римский клуб тоже не смог выйти в полуфинал Кубка Италии, уступив в дерби с «Лацио» (0:1). Победу «орлам» принес гол Цакканьи, забитый на 51-й минуте с пенальти.

    Крайний тур Серии А против «Аталанты» завершился вничью 1:1. Таким образом подопечные Жозе Моуриньо не смогли победить во втором туре кряду, уступив ранее «Ювентусу» (0:1).

    Личные встречи

    Матч первого круга текущего сезона завершился гостевой победой «Милана» со счетом 2:1. Всего в 10-ти последних матчах на счету «россонери» 5 побед, «Рома» оказалась сильнее в одном случае и еще 4 раза команды делили очки.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Рома» с коэффициентом 3.30.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.17
  • Экспресс дня 14 января
  • Сегодня в 22:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Египет — Мозамбик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Ланс — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Автомобилист — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Атман — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 04:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры