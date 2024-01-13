Transfermarkt составил список самых дорогих футболистов Кубка Африки-2024

Виктор Осимхен Фото: globallookpress.com
На первой строчке с большим отрывом находится нападающий итальянского «Наполи» и сборной Нигерии Виктор Осимхен, цена которого равна € 110 млн.
За ним расположились защитник французского «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими и полузащитник английского «Ливерпуля» и сборной Египтаnigteam marteam egyteam Мохамед Салах. Оба оцениваются в 65 млн евро.
Самые дорогие футболисты Кубка Африки по версии Transfermarkt:
- 1. Виктор Осимхен (€ 110 млн, Нигерия).
- 2-3. Ашраф Хакими (€ 65 млн, Марокко).
- 2-3. Мохамед Салах (€ 65 млн, Египет).
- 4. Мохаммед Кудус (€ 45 млн, Гана).
- 5-8. Усман Диоманде (€ 40 млн, Кот-д’Ивуар).
- 5-8. Эдмон Тапсоба (€ 40 млн, Буркина-Фасо).
- 5-8. Андре Онана (€ 40 млн, Камерун).
- 5-8. Серу Гирасси (€ 40 млн, Гвинея).
- 9. Наиф Агер (€ 38 млн, Марокко).
- 10-14. Папе Сарр (€ 35 млн, Сенегал).
- 10-14. Николас Джексон (€ 35 млн, Сенегал).
- 10-14. Одилон Коссуну (€ 35 млн, Кот-д’Ивуар).
- 10-14. Исмаэль Беннасер (€ 35 млн, Алжир).
- 10-14. Андре Замбо Ангисса (€ 35 млн, Камерун).