Гвардиола: Эта победа — это наш менталитет, то, что мы умеем делать

Главный тренервысказался о победе в матче с(3:2).

«Нет слов, чтобы описать данное выступление. Нас судят по нашему выступлению. Соответственно будут судить и по победе. Эта победа — это наш менталитет, то, что мы умеем делать. Мы подтвердили свой уровень.

Я очень зол и расстроен из-за Кевина, потому что его первым касанием мяча был штрафной удар, и он не смог его забить. Фил Фоден сыграл выдающуюся игру. Все были очень хороши», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Благодаря этой победе «Сити» поднялся на второе место в таблице АПЛ с 43 очками после 20 игр, «Ньюкасл» идет десятым с 29 баллами.