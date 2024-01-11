Сорокин рассказал о том, почему его взяли на сборы с «Рубином»

Защитникобъяснил, почему его не взяли на зимние сборы вместе с основным составом.

«Летом на меня вышел "Рубин" и проявил активную заинтересованность, мы быстро договорились. Руководство казанцев убедило, что я команде нужен, всё будет зависеть от меня.

При переходе в "Рубин" я в два раза упал по деньгам и отказался от части компенсации за досрочное расторжение контракта с "Краснодаром" ― всё ради того, чтобы играть в футбол.

Наверное, решение было больше эмоциональным, чем на 100% обдуманным. Я не учёл все моменты. У меня какая-то пелена была перед глазами: возвращение в родной клуб, руководство настаивает — решение было принято буквально за пару дней. Близкие желали мне добра, они тоже поддались эмоциям, видя мою ситуацию в Краснодаре.

В итоге получилось не так, как я предполагал. Меня удивило, что я не попал в заявку на первый матч, сыграл на Кубок с "Ростовом", но потом опять — одна, две, три игры вне заявки…

После трёх таких матчей я подошёл к тренеру. Рахимов сказал, что у меня был непростой период в "Краснодаре", что нужно прибавлять, что не видит меня в составе. Ок, я не сбавлял оборотов, тренировался на максимуме, в отпуске готовился к сборам, чтобы на них проявить себя. Но выяснилось, что на сборы меня не берут», — сказал Сорокин Чемпионату.

В нынешнем сезоне Сорокин еще не провел ни одного матча за «Рубин». В прошлом сезоне футболист выступал за «Краснодар», где провел 7 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.

«Рубин» занимает 7-е место в таблице АПЛ с 28-ю очками в активе после 18-и туров.