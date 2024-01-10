Стало известно, когда пройдет матч за Суперкубок России-2024

Стало известно, на какую дату запланирован матч зав 2024 году.

Планируется, что матч за Суперкубок России пройдет 13 июля, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на положение о межрегиональных и всероссийских соревнованиях по футболу на 2024 год.

В матче за Суперкубок встречаются чемпион России и обладатель Кубка страны. В прошлом году обладателем трофея стал «Зенит», обыгравший московский ЦСКА.

Ранее сообщалось, что следующий сезон в российской Премьер-лиге начнется 19 июля.

Финал текущего Кубка России пройдет 2 июня. Старт нового розыгрыша запланирован на 23 июля.