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    Суперкубок России может быть реформирован

    Футбол Суперкубок России Футбол России
    Президент РПЛ Александр Алаев дал свой комментарий относительно возможного изменения формата Суперкубка России.

    Суперкубок России
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    Суперкубок России

    «Есть предложение о реформе Суперкубка — может, финал четырех. Может, финал шести. Есть же вероятность, что мы вернемся в международные соревнования, поэтому закончить играть в ноябре и не играть в декабре не является оптимальным решением для всех клубов.

    Есть официальные игры в международных соревнованиях в декабре, а где-то даже в январе. Если наших клубы вновь станут участниками этих турниров, они должны к ним готовиться. На мой взгляд, таким турниром может стать Суперкубок. Это как раз вариант для того, чтобы не нужно было всем морозиться — остальные могли бы пойти в отпуск. Такую опцию можно рассмотреть», — цитирует Алаева «Спорт-Экспресс».

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