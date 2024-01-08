«Бавария» готова заплатить 30 млн евро за игрока «Дженоа»

Раду Дрэгушин Фото: globallookpress.com
По информации Gazeta Sporturilor, новой целью мюнхенского клуба стал Раду Дрэгушин из «Дженоа».
Источник утверждает, что «Бавария» готова заплатить за румынского футболиста 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что 21-летний Дрэгушин входит в список трансферных целей «Тоттенхэма».
«Бавария» при этом сохраняет серьезный интерес к защитнику «Тоттенхэма» Эрику Дайеру и Рональду Араухо из «Барселоны».
Напомним, в «Баварии» подтвердили, что в январе клуб совершит несколько сделок.