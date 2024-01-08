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    «Бавария» готова заплатить 30 млн евро за игрока «Дженоа»

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    «Бавария» по-прежнему не оставляет попыток приобрести центрального защитника.

    Раду Дрэгушин
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    Раду Дрэгушин

    По информации Gazeta Sporturilor, новой целью мюнхенского клуба стал Раду Дрэгушин из «Дженоа».

    Источник утверждает, что «Бавария» готова заплатить за румынского футболиста 30 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что 21-летний Дрэгушин входит в список трансферных целей «Тоттенхэма».

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    • «Бавария» при этом сохраняет серьезный интерес к защитнику «Тоттенхэма» Эрику Дайеру и Рональду Араухо из «Барселоны».

    Напомним, в «Баварии» подтвердили, что в январе клуб совершит несколько сделок.

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