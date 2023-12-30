«Тоттенхэм» может подписать защитника «Ниццы»

в начале января планирует приобрести центрального защитника.

Приоритетным вариантом для лондонского клуба остается подписание Жан-Клера Тодибо из «Ниццы», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, если переговоры с «Ниццей» затянутся, «Тоттенхэм» выкупит у «Дженоа» Раду Дрэгушина.

Главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу уже дал согласие на приобретение 21-летнего румына, если по каким-то причинам не получится оформить трансфер Тодибо.

Transfermarkt оценивает стоимость Тодибо в 35 миллионов евро, а Дрэгушина — в 20 миллионов.

«Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ после 19 туров.