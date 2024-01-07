Новичок «Баварии» Сарагоса: В свои 22 года мне нелегко перенести всё, что я пережил за последний месяц

Новый игрок «Баварии», который до конца нынешнего сезона будет выступать в «Гранаде», рассказал о сложностях жизни футболиста.

«В свои 22 года мне нелегко перенести все, что я пережил за последний месяц: сначала был вызов в сборную, затем подписание контракта с одним из крупнейших клубов Европы и мира. Надеюсь, что люди в "Гранаде" понимают это. Со своей стороны могу сказать, что я полностью предан делу для того, чтобы мы достигли нашей цели», — цитирует Сарагосу Bild.

С лета 2022 года Сарагоса является игроком «Гранады». В декабре испанец подписал контракт с «Баварией», клубы договорились, что форвард присоединится к мюнхенцам только летом 2024 года.