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    Семин высоко оценил работу Юрана в «Пари НН»

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    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о положительных моментах в российской Премьер-лиге.

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    «Есть футболисты, которые значительно прибавили в 2023 году по сравнению с прошлым, и их можно назвать открытием. Например, Тюкавин. Мне понравился Файзуллаев, он игрок новый, но перспективы у него очень хорошие.

    Ещё мне понравилась работа Юрана в "Пари НН", команда не очень выдающаяся, но высоко находится в турнирной таблице», — сказал Юрий Семин Чемпионату.

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    • После 18-и туров «Пари НН» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 24 очками в активе.

    Форвард «Динамо» Константин Тюкавин провел 18 матчей за «бело-голубых» в чемпионате России, забил 8 голов и сделал 5 голевых передач. Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев принял участие в 13-и встречах РПЛ, отметился 2 голами и оформил 4 ассиста.

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