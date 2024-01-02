Семин высоко оценил работу Юрана в «Пари НН»

Экс-тренеррассказал о положительных моментах в российской Премьер-лиге.

«Есть футболисты, которые значительно прибавили в 2023 году по сравнению с прошлым, и их можно назвать открытием. Например, Тюкавин. Мне понравился Файзуллаев, он игрок новый, но перспективы у него очень хорошие.

Ещё мне понравилась работа Юрана в "Пари НН", команда не очень выдающаяся, но высоко находится в турнирной таблице», — сказал Юрий Семин Чемпионату.

После 18-и туров «Пари НН» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 24 очками в активе.

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин провел 18 матчей за «бело-голубых» в чемпионате России, забил 8 голов и сделал 5 голевых передач. Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев принял участие в 13-и встречах РПЛ, отметился 2 голами и оформил 4 ассиста.