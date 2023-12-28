Юран о Севикяне: Категорически против, чтобы такое внимание уделяли парням, которые не знают, как подойти к мячу

Главный тренер «Пари НН»высказался о возможном уходе из команды атакующего полузащитника

Ранее стало известно, что Севикяном интересуется французский «Нант».

«Я категорически против того, чтобы к парням, которые еще не знают, как правильно к мячу подойти, уделяли такое внимание.

Совсем не влиять на них это не может. Я Севикяну объяснял: "Эдгар, если немного голова закружится, вернешься туда, откуда начинал. Да, сейчас ты в сборной, но убирай эти моменты из головы. Ты должен сам себя подстегивать: этого мало, я еще не дошел. Вот если так будешь мыслить, дойдешь до хорошего уровня".

Еще процентов 25–30 он из себя может вытащить. Но как только он возомнит, что все умеет и всего достиг, на 99,9% закончит, не начиная. Особенно если папа где-то в облаках витает.

До меня-то разговоры доходят, что Севикяна уже чуть ли не "Реал" и "Барселона" хотят. Сразу предупреждаю, в том числе через это интервью: это путь в никуда», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

В текущем сезоне Севикян провел в чемпионате России 18 матчей и забил четыре мяча.

Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего Севикяна в 1,8 миллиона евро.