ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик Тен ХагИзменить подход к трансферам и верить в Тен Хага. Пять задач для нового руководства «МЮ»
  • 11:08
    • Миранчук может вернуться в «Торино»
  • 11:03
    • Клаудиньо: Если скажу, что не хочу играть за «Фламенго», это будет ложью
  • 10:33
    • «Бавария» не теряет надежд подписать Варана
  • 10:19
    • «Реал» может продлить контракт с Анчелотти
  • 09:57
    • «Барселона» может уменьшить зарплату Левандовскому
    Все новости спорта

    Юран о Севикяне: Категорически против, чтобы такое внимание уделяли парням, которые не знают, как подойти к мячу

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Нижний Новгород РПЛ Футбол России
    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о возможном уходе из команды атакующего полузащитника Эдгара Севикяна.

    Сергей Юран
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Юран

    Ранее стало известно, что Севикяном интересуется французский «Нант».

    «Я категорически против того, чтобы к парням, которые еще не знают, как правильно к мячу подойти, уделяли такое внимание.

    Совсем не влиять на них это не может. Я Севикяну объяснял: "Эдгар, если немного голова закружится, вернешься туда, откуда начинал. Да, сейчас ты в сборной, но убирай эти моменты из головы. Ты должен сам себя подстегивать: этого мало, я еще не дошел. Вот если так будешь мыслить, дойдешь до хорошего уровня".

    Еще процентов 25–30 он из себя может вытащить. Но как только он возомнит, что все умеет и всего достиг, на 99,9% закончит, не начиная. Особенно если папа где-то в облаках витает.

  • Гендиректор «Пари НН»: Севикяном интересуются клубы из РПЛ и топовых европейских чемпионатов
  • Читайте по теме

    • До меня-то разговоры доходят, что Севикяна уже чуть ли не "Реал" и "Барселона" хотят. Сразу предупреждаю, в том числе через это интервью: это путь в никуда», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

    В текущем сезоне Севикян провел в чемпионате России 18 матчей и забил четыре мяча.

    Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего Севикяна в 1,8 миллиона евро.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Станет ли «Арсенал» зимним чемпионом АПЛ?
  • «Арсенал» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • «Ак Барс» и «Металлург» Мг сделают акцент на атаке?
  • «Ак Барс» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Остановит ли «Брайтон» «Тоттенхэм»?
  • «Брайтон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.18
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Арсенал — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Брайтон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Дженоа — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.40
  • Прогноз на матч Галатасарай — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бенфика — Фамаликан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фиорентина — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры