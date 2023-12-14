«Нант» интересуется вингером «Пари НН»

Председатель совета директоров «Пари НН»рассказал об интересе французскогок атакующему полузащитнику

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Эдгар Севикян Фото: fcnn.ru

«Был неофициальный запрос. С нами связались и спросили условия. Но это был высокопоставленный представитель клуба.

Интерес "Краснодара" и ЦСКА? Пока ничего нет. Понятно, что Эдгар интересен и за ним придут зимой. И я, и клуб это понимаем.

Пока ни одного официального предложения клуб не получал. Мы знаем о желании Эдгара попробовать себя в Европе. Будет предложение — будем думать. На данный момент он игрок Пари НН», — приводит слова Кондратова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Севикян провел в чемпионате России 18 матчей и забил четыре мяча.

Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего Севикяна в 1,8 миллиона евро.