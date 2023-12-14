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    «Нант» интересуется вингером «Пари НН»

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    Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов рассказал об интересе французского «Нанта» к атакующему полузащитнику Эдгару Севикяну.

    Эдгар Севикян
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    Эдгар Севикян

    «Был неофициальный запрос. С нами связались и спросили условия. Но это был высокопоставленный представитель клуба.

    Интерес "Краснодара" и ЦСКА? Пока ничего нет. Понятно, что Эдгар интересен и за ним придут зимой. И я, и клуб это понимаем.

    Пока ни одного официального предложения клуб не получал. Мы знаем о желании Эдгара попробовать себя в Европе. Будет предложение — будем думать. На данный момент он игрок Пари НН», — приводит слова Кондратова «Спорт-Экспресс».

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    • В текущем сезоне Севикян провел в чемпионате России 18 матчей и забил четыре мяча.

    Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего Севикяна в 1,8 миллиона евро.

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