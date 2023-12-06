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    Севикян объяснил, почему решил играть за Армению, а не за Россию

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    Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян рассказал, почему решил выступать за сборную Армении.

    Эдгар Севикян
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    Эдгар Севикян

    «Всегда были мысли о выступлении за сборную Армении. Допускал такую возможность еще до того, как начал показывать какие-то результаты.

    Федерация футбола Армении периодически выходила на связь, когда я еще в Испании играл.

    Не могу сказать, сколько всего было предложений за эти годы, но мы общались.

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    • Такое решение можно принимать только сердцем. Не было такого, что я с кем-то встретился и решил.

    Прежде всего, спрашивал себя сам, хочу ли этого. Почувствовал, что хочу, и согласился. Никто не мог на меня повлиять», — приводит слова 22-летнего футболиста «Спорт-Экспресс».

    В текущем сезоне Севикян провел в чемпионате России 17 матчей и забил четыре мяча.

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