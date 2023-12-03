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    Юран рассказал о трансферных планах «Пари НН»

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    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран после победы над «Уралом» (1:0) в 17-м туре РПЛ сообщил, что зимой клуб планирует подписать двух-трех игроков.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «В зимнюю паузу появится два-три футболиста более квалифицированных. Хотим усилиться, чтобы максимум доставлять радости болельщикам.

    В целом парни справляются, но мы выжимаем последнее из них. Они большие молодцы, я очень рад за них.

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    • Скажем так, будет больше атакующих игроков. Потому что мы проседаем в атаке. И у нас будет сейчас больше времени поработать на сборах, чем летом.

    Будет возможность сделать команду чуть более квалифицированной, особенно в атаке», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

    «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

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