Юран рассказал о трансферных планах «Пари НН»

Сергей Юран Фото: globallookpress.com
«В зимнюю паузу появится два-три футболиста более квалифицированных. Хотим усилиться, чтобы максимум доставлять радости болельщикам.
В целом парни справляются, но мы выжимаем последнее из них. Они большие молодцы, я очень рад за них.
Скажем так, будет больше атакующих игроков. Потому что мы проседаем в атаке. И у нас будет сейчас больше времени поработать на сборах, чем летом.
Будет возможность сделать команду чуть более квалифицированной, особенно в атаке», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».
«Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.