Юран рассказал о трансферных планах «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН»после победы над «Уралом» (1:0) в 17-м туре РПЛ сообщил, что зимой клуб планирует подписать двух-трех игроков.

«В зимнюю паузу появится два-три футболиста более квалифицированных. Хотим усилиться, чтобы максимум доставлять радости болельщикам.

В целом парни справляются, но мы выжимаем последнее из них. Они большие молодцы, я очень рад за них.

Скажем так, будет больше атакующих игроков. Потому что мы проседаем в атаке. И у нас будет сейчас больше времени поработать на сборах, чем летом.

Будет возможность сделать команду чуть более квалифицированной, особенно в атаке», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

«Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.