Романцев рассказал, почему стал советником в «Пари НН»

Сегодня, 1 декабря, стало известно, что знаменитый тренер «Спартака» и сборной Россиипринял решение стать. Позже он прокомментировал свой шаг.

«Почему я сюда приехал с большим удовольствием, причин несколько. Я общался с губернатором, и он оказался настолько спортивным и заинтересованным человеком, что каким то советом и дружеской помощью не помочь я не мог. Плюс ко всему здесь работают два моих соратника Юран и Ананко — именно те люди, которые в 90 м году пришли на помощь "Спартаку" и сохранили команду.

Мы говорили о том, что здесь должен быть и нужен футбол. Губернатор очень сильно болеет за команду и хочет, чтобы на таком прекрасном стадионе когда нибудь был аншлаг, чтобы не считали Нижний Новгород только хоккейным городом. Я с удовольствием принимаю приглашение от людей, которые действительно хотят что то узнать.

Если я где то могу подсказать и в чем то участвовать, чтобы это пошло на пользу, я все эти предложения стараюсь принять», — сказал Романцев на совместной пресс конференции с генеральным директором «Пари НН» Давидом Мелик-Гусейновым.

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Олег Романцев — самый титулованный российский тренер, девять раз приводил «Спартак» к золотым медалям, выходил с ним в полуфинал Кубка европейских чемпионов, Кубок УЕФА и Кубок кубков.