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    Гендиректор «Пари НН»: Севикяном интересуются клубы из РПЛ и топовых европейских чемпионатов

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    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов подтвердил, что атакующий полузащитник Эдгар Севикян может покинуть команду.

    Эдгар Севикян
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    Эдгар Севикян

    Ранее стало известно, что Севикяном интересуется французский «Нант».

    «Предложения есть. Не только по Эдгару, но и по практически всем игрокам. Недели не проходит, даже в спокойное время, чтобы мы не получили одно-два предложения по нашему игроку.

    Мы сторонники того, чтобы Севикян развивался. Если он будет развиваться, то будет развиваться и "Пари НН". Если поступит хорошее предложение, от которого мы не сможем отказаться, то, безусловно, вступим в переговоры. Но пока такого предложения нет.

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    • Какие клубы интересуются Севикяном? Это и команды из топовых европейских чемпионатов, и российские клубы. Есть предложение из Кипра», — приводит слова Мелика-Гусейнова Sport24.

    В текущем сезоне Севикян провел в чемпионате России 18 матчей и забил четыре мяча.

    Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего Севикяна в 1,8 миллиона евро.

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