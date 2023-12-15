Гендиректор «Пари НН»: Севикяном интересуются клубы из РПЛ и топовых европейских чемпионатов

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов подтвердил, что атакующий полузащитник Эдгар Севикян может покинуть команду.

Ранее стало известно, что Севикяном интересуется французский «Нант».

«Предложения есть. Не только по Эдгару, но и по практически всем игрокам. Недели не проходит, даже в спокойное время, чтобы мы не получили одно-два предложения по нашему игроку.

Мы сторонники того, чтобы Севикян развивался. Если он будет развиваться, то будет развиваться и "Пари НН". Если поступит хорошее предложение, от которого мы не сможем отказаться, то, безусловно, вступим в переговоры. Но пока такого предложения нет.

Какие клубы интересуются Севикяном? Это и команды из топовых европейских чемпионатов, и российские клубы. Есть предложение из Кипра», — приводит слова Мелика-Гусейнова Sport24.

В текущем сезоне Севикян провел в чемпионате России 18 матчей и забил четыре мяча.

Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего Севикяна в 1,8 миллиона евро.