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    Гендиректор «Пари НН» о трансферных планах: Будем рассматривать весь мир, а не только российский рынок

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    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил, планирует ли клуб подписывать новых игроков во время зимней паузы в чемпионате России.

    Давид Мелик‑Гусейнов
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    Давид Мелик‑Гусейнов

    «Зимой "Пари НН" будет точечно усиливаться футболистами. Мы понимаем, какие игроки нам нужны.

    Усиление уже началось — сегодня подписали наших молодых футболистов, вернули их из других школ обратно в Нижний Новгород.

    А когда начнется зимнее трансферное окно, будем усиливаться. Это будет 3-4 футболиста, максимум — 5. Позиции? Рассматриваем все. Будет зависеть от возможностей клуба.

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    • Мы будем рассматривать не только российский рынок, но и весь мир. У нас нет ограничений — смотрим на все страны и лиги», — приводит слова Мелика-Гусейнова Sport24.

    Напомним, ранее стало известно, что французский «Нант» интересуется вингером «Пари НН» Эдгаром Севикяном.

    «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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