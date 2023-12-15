Гендиректор «Пари НН» о трансферных планах: Будем рассматривать весь мир, а не только российский рынок

Генеральный директор «Пари НН»сообщил, планирует ли клуб подписывать новых игроков во время зимней паузы в чемпионате России.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Давид Мелик‑Гусейнов Фото: vremyan.ru

«Зимой "Пари НН" будет точечно усиливаться футболистами. Мы понимаем, какие игроки нам нужны.

Усиление уже началось — сегодня подписали наших молодых футболистов, вернули их из других школ обратно в Нижний Новгород.

А когда начнется зимнее трансферное окно, будем усиливаться. Это будет 3-4 футболиста, максимум — 5. Позиции? Рассматриваем все. Будет зависеть от возможностей клуба.

Мы будем рассматривать не только российский рынок, но и весь мир. У нас нет ограничений — смотрим на все страны и лиги», — приводит слова Мелика-Гусейнова Sport24.

Напомним, ранее стало известно, что французский «Нант» интересуется вингером «Пари НН» Эдгаром Севикяном.

«Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.