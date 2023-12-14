Глава «Пари НН»: Компенсация за Юрана — 200 млн рублей. Никого насильно держать не будем

Председатель совета директоров «Пари Нижнего Новгорода»сообщил, что сумма отступных в контракте с главным тренером командысоставляет 200 миллионов рублей.

«Компенсация за Юрана — 200 миллионов рублей.

Эта сумма указана в контракте. У нас рабов нет. Если кто-то хочет уйти, мы понимаем, что насильно держать его нет смысла. В противном случае страдают все.

Никого насильно держать не будем. Если человек хочет, он может уходить. Главное, чтобы за это клуб получил компенсацию. Но очень надеюсь, что наш путь будет приносить такой результат, при котором Сергею Николаевичу не будет смысла уходить», — приводит слова Кондратова «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

«Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.