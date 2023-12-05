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    Алексей МиранчукТрансферный дайджест. 28 ноября — 4 декабря
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    Гендиректор «Пари НН»: После двух туров «онолитеки» поставили на нас крест

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    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался об уровне футбольных экспертов в России.

    Сергей Юран — главный тренер «Пари НН»
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    Сергей Юран — главный тренер «Пари НН»

    «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.

    «Меня очень удивляет аналитика в футболе. Я всю жизнь проработал в аналитике в медицине и понимаю значимость цифр. Как эти цифры складываются в тренды и когда из этих трендов можно строить прогнозы. У меня даже был в свое время курс по прогнозированию в Высшей школе экономики.

    И когда после двух не самых удачных матчей "Пари НН" в сезоне аналитики стали писать, что наш клуб — главный аутсайдер турнира и должен вылететь из лиги, мне стало смешно.

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    • Просто смешно! Ребята, вы о чем? Вы про аналитику хоть что-нибудь слышали? Старт сезона, команда только заходит в чемпионат, а некие "онолитеки" уже поставили на ней крест!

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    Давайте без базара. Такой цифровой хаос очень вреден, и в первую очередь для тех, кто это извергает из себя. Команда оботрется, пойдет дальше и сделает то, что ей нужно. А люди себя просто дискредитируют такими прогнозами», — приводит слова Мелика-Гусейнова «Чемпионат».

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