Гендиректор «Пари НН»: После двух туров «онолитеки» поставили на нас крест

Генеральный директор «Пари НН»высказался об уровне футбольных экспертов в России.

«Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.

«Меня очень удивляет аналитика в футболе. Я всю жизнь проработал в аналитике в медицине и понимаю значимость цифр. Как эти цифры складываются в тренды и когда из этих трендов можно строить прогнозы. У меня даже был в свое время курс по прогнозированию в Высшей школе экономики.

И когда после двух не самых удачных матчей "Пари НН" в сезоне аналитики стали писать, что наш клуб — главный аутсайдер турнира и должен вылететь из лиги, мне стало смешно.

Просто смешно! Ребята, вы о чем? Вы про аналитику хоть что-нибудь слышали? Старт сезона, команда только заходит в чемпионат, а некие "онолитеки" уже поставили на ней крест!

Календарь и таблица РПЛ

Давайте без базара. Такой цифровой хаос очень вреден, и в первую очередь для тех, кто это извергает из себя. Команда оботрется, пойдет дальше и сделает то, что ей нужно. А люди себя просто дискредитируют такими прогнозами», — приводит слова Мелика-Гусейнова «Чемпионат».