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    Представитель Черчесова отреагировал на слухи об интересе «Бешикташа»

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    Представитель экс-главного тренера сборной России Станислава Черчесова отреагировал на слухи об интересе со стороны «Бешикташа».

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Станислав Саламович есть во многих списках достаточно известных клубов. Где-то доходило до звонка, до общения, где-то останавливались на другом кандидате. Суеты и спешки у Черчесова однозначно нет. Абы куда он не пойдет и уже отказал достаточно немалому числу клубов.

    Варианты из России? Сложно об этом говорить. Мы же понимаем, какие российские клубы и какие задачи для решения он мог бы рассмотреть», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

    Последней командой Черчесова был венгерский «Ференцварош». Он возглавлял команду с декабря 2021 по июль 2023 года.

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