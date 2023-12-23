Представитель Черчесова отреагировал на слухи об интересе «Бешикташа»

Представитель экс-главного тренера сборной Россииотреагировал на слухи об интересе со стороны

«Станислав Саламович есть во многих списках достаточно известных клубов. Где-то доходило до звонка, до общения, где-то останавливались на другом кандидате. Суеты и спешки у Черчесова однозначно нет. Абы куда он не пойдет и уже отказал достаточно немалому числу клубов.

Варианты из России? Сложно об этом говорить. Мы же понимаем, какие российские клубы и какие задачи для решения он мог бы рассмотреть», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Последней командой Черчесова был венгерский «Ференцварош». Он возглавлял команду с декабря 2021 по июль 2023 года.