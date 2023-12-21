ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Суперлига вернуласьОт плохого к худшему. Идея Суперлиги не умрет, пока футбольная система сломана
  • 22:28
    • Московское «Динамо» по буллитам одолело «Трактор»
  • 22:18
    • СКА взял верх в матче с ЦСКА
  • 21:42
    • «Локомотив» сломил сопротивление «Витязя»
    Все новости спорта

    «Кадис» и «Реал Сосьедад» поделили очки

    «Кадис» — «Реал Сосьедад»: счет матча 0:0, обзор

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Кадис Реал Сосьедад
    В матче 18-го тура испанской Примеры «Кадис» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью.

    «Реал Сосьедад»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Реал Сосьедад»

    Команды так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

    Футбол. Испания. Примера
    Кадис — Реал Сосьедад 0:0
    Кадис: Давид Хиль, Исаак Карселен, Фали Хименес (Хавьер Эрнандес, 90'), Виктор Чуст, Лукас Пирес, Иван Алехо (Brian Ocampo, 77'), Рубен Алькарас, Алехандро Фернандес, Роберт Наварро (Роминиг Куаме, 65'), Крис Рамос, Максимилиано Гомес (Серхио Гвардиола, 65') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Киран Тирни, Робен Ле Норман, Альваро Одриосола (Амари Траоре, 46'), Микель Оярсабаль, Микель Мерино (Беньят Туррьентес, 69'), Мартин Субименди, Брайс Мендес, Игор Субельдия, Такефуса Кубо, Садик Умар (Карлос Фернандес, 69') Предупреждения: Иван Алехо (32'), Фали Хименес (55'), Рубен Алькарас (85'), Алехандро Ремиро (85')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Таким образом, у «Сосьедада» теперь 31 пункт и шестая строчка, а у «Кадиса» 15 баллов и семнадцатая позиция.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» легко разберется с «Алавесом»
  • «Алавес» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Манчестер Сити» уверенно выиграет финал клубного чемпионата мира
  • «Манчестер Сити» — «Флуминенсе». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • У «Милана» не возникнет проблем в матче с аутсайдером Серии А
  • «Салернитана» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.32
  • Экспресс дня 21 декабря
  • Сегодня в 23:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Алавес — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Флуминенсе
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Салернитана — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Эмполи — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Аль-Ахли Каир — Урава Ред Даймондс
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Виннипег — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры