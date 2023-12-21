«Кадис» — «Реал Сосьедад»: счет матча 0:0, обзор

«Реал Сосьедад» Фото: globallookpress.com
Команды так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.
Футбол. Испания. Примера
Кадис — Реал Сосьедад 0:0
Кадис: Давид Хиль, Исаак Карселен, Фали Хименес (Хавьер Эрнандес, 90'), Виктор Чуст, Лукас Пирес, Иван Алехо (Brian Ocampo, 77'), Рубен Алькарас, Алехандро Фернандес, Роберт Наварро (Роминиг Куаме, 65'), Крис Рамос, Максимилиано Гомес (Серхио Гвардиола, 65') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Киран Тирни, Робен Ле Норман, Альваро Одриосола (Амари Траоре, 46'), Микель Оярсабаль, Микель Мерино (Беньят Туррьентес, 69'), Мартин Субименди, Брайс Мендес, Игор Субельдия, Такефуса Кубо, Садик Умар (Карлос Фернандес, 69') Предупреждения: Иван Алехо (32'), Фали Хименес (55'), Рубен Алькарас (85'), Алехандро Ремиро (85')
Календарь и таблица испанской Примеры
Таким образом, у «Сосьедада» теперь 31 пункт и шестая строчка, а у «Кадиса» 15 баллов и семнадцатая позиция.